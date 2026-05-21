En una declaración obtenida por People, Suzanne Morrison aseguró que el asistente de Matthew Perry entendía su lucha contra las adicciones.

La madre de Matthew Perry indicó que el trabajo más importante de Kenneth Iwamasa era ser compañero y guardián del actor, a quien debía mantener libre de drogas.

No obstante, en lugar de protegerlo, “lo ayudó e instigó al consumo ilegal de drogas, consiguiéndole un proveedor tras otro”.

Indicó que Iwamasa, de 60 años de edad, le inyectó drogas al actor, pese a no estar capacitado y lo hizo aún consciente de la gravedad.

Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry (IMD)

Cuando murió Matthew Perry, su asistente intentó acercarse a su madre, quien dice haberse sentido vigilada por él.

“Me enviaba canciones, me dibujaba un pequeño mapa para ayudarme a orientarme en el cementerio. Si veía un arcoíris... Me llamaba” Suzanne Morrison. Madre de Matthew Perry

Previo a declararse culpable de haber contribuido con la muerte de uno de los protagonistas de la exitosa serie Friends, Kenneth Iwamasa amenazó a Suzanne Morrison con emprender acciones legales para obtener una indemnización por accidente laboral.

“Confiamos en un hombre sin escrúpulos y mi hijo pagó las consecuencias” Suzanne Morrison. Madre de Matthew Perry

Kenneth Iwamasa se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

Kenneth Iwamasa fue una de las cinco personas arrestadas y acusadas de cometer delitos relacionados con la muerte de Matthew Perry, ocurrida el el 28 de octubre de 2023 por efectos agudos de la ketamina.

Fue Kenneth Iwamasa quien encontró a Matthew Perry muerto en el jacuzzi de su casa, ubicada en Pacific Palisades.

El actor y su asistente vivían juntos. Iwamasa reveló haber servido como su mensajero de drogas, mismas que le administró.

Matthew Perry (Agencia México / Agencia México)

El asistente personal del actor trabajó con los coacusados para obtener ketamina a nombre de Matthew Perry, incluyendo al Dr. Salvador Plasencia, quien le enseñó a inyectar la sustancia.

En un acuerdo de culpabilidad, el hombre informó haber inyectado entre seis y ocho veces al actor en los últimos días de su vida.

Actualmente enfrenta un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte.

Su sentencia está programada para el próximo 27 de mayo.

Iwamasa podría ser sentenciado a 41 meses de prisión, más tres años de libertad condicional supervisada, de acuerdo con la recomendación de la fiscalía.