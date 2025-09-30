Ocean Park, uno de los parques más emblemáticos de Hong Kong, estaría en el centro de la polémica por haberse “burlado” del asesinato de Abby Choi, una modelo local que fue atacada en 2023.

El hecho ha generado fuertes críticas contra Ocean Park, pues el asesinato de Abby Choi conmocionó a toda China y Asia por la brutalidad con la que se llevó a cabo.

Ante los señalamientos, el presidente Ocean Park, Paulo Pong, explicó que se alteraron los elementos que pudieron interpretarse como una alusión al asesinato de Abby Choi: “son sustos propios de la temporada sin evocar tragedias", dijo.

Abby Choi y su esposo (Especial )

¿Qué le pasó a Abby Choi? Así se habría “burlado” Ocean Park

Un hecho atroz generó conmoción en China durante el año 2023, cuando el cuerpo desmembrado de Abby Choi fue encontrado en una olla de sopa dentro de un domicilio.

Por la muerte de la joven de 28 años, están procesados el exmarido de Abby Choi, el hermano mayor de este y el padre de ambos, quienes están en espera de juicio ante el Tribunal Superior.

Al parecer, Ocean Park se habría burlado de este hecho en una de las casas encantadas que representaba un enfrentamiento por una herencia, que incluía una olla con zanahorias y rábanos.

El hecho generó severas críticas por parte de los internautas que interpretaron esto como una clara referencia a cómo fue encontrado el cuerpo de Abby Choi.