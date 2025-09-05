Con sobrada felicidad, Ivonne Montero presentó a su novio, un policía llamado Jonathan Vázquez.
Vía Instagram, Ivonne Montero -de 51 años de edad- informó no ser más una mujer soltera.
¿Quién es Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero?
Según rumores, Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero. Es mexicano y actualmente trabaja como policía federal.
¿Qué edad tiene Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero?
Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero, no forma parte de la farándula, por lo que en internet no hay información personal sobre él.
Sin embargo, se dice que Jonathan Vázquez es 11 años menor que Ivonne Montero, por lo que tendría aproximadamente 40 años de edad.
¿Quién es la esposa Jonathan Vázquez?
Jonathan Vázquez actualmente está involucrado en una relación amorosa con la actriz Ivonne Montero.
Se desconoce cuándo y cómo se conocieron, así como el tiempo que llevan de novios.
¿Qué signo zodiacal es Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero?
Se desconoce la fecha de nacimiento de Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero, y por tanto su signo zodiacal.
¿Cuánto hijos tiene Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero?
Por su cuenta de TikTok se sabe que Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero, tiene una hija adolescente.
¿Qué estudió Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero?
Se desconoce el grado de estudios de Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero.
¿En qué ha trabajado Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero?
En la actualidad, Jonathan Vázquez, el nuevo novio de Ivonne Montero, es un elemento de la policía federal.
Ivonne Montero le expresa amor a Jonathan Vázquez, su nuevo novio
Ivonne Montero no quiere ocultarlo más, está enamorada; el hombre que hoy la hace suspirar es Jonathan Vázquez.
En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, Ivonne Montero le expresó amor a Jonathan Vázquez.
“Te amo mi amor”, escribió junto a un video que muestra a la famosa disfrutar de una serenata que su novio le llevó junto a un grupo de mariachis.
Así como bailar junto al policía al ritmo de banda; la agrupación cantaba y tocaba en vivo para la pareja.
Según la revista TV Notas, Ivonne Montero destapó su noviazgo luego de que su pareja la sorprendiera con un enorme ramo de flores durante una función de teatro.
Por lo que ahora que se conoce cuál es su estado civil.
Se espera que la actriz comparta más imágenes de sus mejores momentos junto a su novio.
Jonathan Vázquez, por su parte, utiliza su cuenta de TikTok para publicar algunos videos junto a su amada.