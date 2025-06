Ivonne Montero -de 51 años de edad- es acusado de practicar santería porque lleva una máscara de calavera en su auto.

Las experiencias paranormales ya son parte de la vida de Ivonne Montero, pero recientemente tuvo que explicar por qué lleva una calavera en su auto.

En entrevista con De Primera Mano, Ivonne Montero mostró que tiene una máscara de calavera en el asiento de copiloto de su auto.

Ivonne Montero mencionó que es fanática de las calaveras, pero lleva esta máscara en su auto por cuestiones de seguridad.

La actriz explica que suele conducir sola y debido a la situación de inseguridad que se vive en la ciudad, ella necesitaba “verse acompañada”.

“No tiene nada que ver (con la santería) a mí me encantan las calaveras, no tiene nada que ver con la santa muerte, yo lo puse porque necesitaba que se viera que alguien me acompañaba”

Ivonne Montero