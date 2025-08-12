La actriz Ivonne Montero de 51 años de edad, ha compartido las experiencias sobrenaturales que ha tenido, pero en esta ocasión reveló que vio a su ex Fabio Melanitto a días de que muriera.

Ivonne Montero habló abiertamente en Tu historia como la mía, para compartir que así como otras experiencias sobrenaturales, tuvo un acercamiento con Fabio Melanitto, su ex muerto.

Ivonne Montero vio a Fabio Melanitto a días de que el padre de su hija muriera

No cabe duda, Ivonne Montero tiene un don sobrenatural que la ha llevado a verse en momentos sobrenaturales, pero el más fuerte que tuvo fue ver a su ex Fabio Melanitto.

Ivonne Montero tuvo una hija con Fabio Melanitto de nombre Antonella. Sin embargo, la actriz se separó de él cuando ella estaba embarazada de al menos dos meses.

Aunque Ivonne Montero creyó que Fabio Melanitto iba a regresar, no fue así. E incluso la tragedia llegó a su vida al enterarse de la trágica muerte de su ex.

Fabio Melanitto (@fabiomelanitto)

Fue en agosto de 2018 que Fabio Melanitto murió trágicamente a los 32 años de edad, luego de haber recibido un impacto de bala mientras viajaba con su pareja en motocicleta.

Ante ello y a pesar de que Ivonne Montero ya no estaba con Fabio Melanitto, la actriz reveló a Tu historia como la mía que tuvo un suceso sobrenatural con su ex.

A días de que Fabio Melanitto muriera, Ivonne Montero tuvo una conversación clara y fluida con su ex mientras ella dormía.

“Me desprendí de mi cuerpo, atravesé la puerta de mi cuarto y me lo topé de frente (...)”. Ivonne Montero, actriz.

Según lo contado por la actriz, Fabio Melanitto estaba angustiado sin saber qué hacer, por lo que Ivonne Montero trató de darle calma, “busca a papá diosito”.

“Él estaba llorando y me dijo ‘estoy muy triste. No entiendo qué está pasando’ (...) Yo le dije ‘quédate tranquilo, busca a papá diosito, busca la luz. Antonella va a estar muy bien’ “. Ivonne Montero, actriz.

Hija de Ivonne Montero también tiene el don de los sobrenatural

Ivonne Montero contó que vio a Fabio Melanitto a días de que muriera, sumándose a sus experiencias paranormales, pero no es la única por su hija también tiene el don.

Ivonne Montero con su hija Antonella. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

La actriz Ivonne Montero compartió que su hija Antonella también ha visto cosas, pero eso no fue lo más fuerte.

Y es que Antonella le cuestionó a Ivonne Montero una semana antes de que Fabio Melanitto, su papá muriera, si su progenitor había fallecido.

“Una semana antes [de la muerte de Fabio Melanitto] me preguntó ‘¿mi papá está muerto? ’ y me insistió aunque yo le negaba, fue muy extraño”. Ivonne Montero, actriz.

Por otra parte, Ivonne Montero contó que su hija tomó “muy madura” la muerte de su papá y que hasta el momento Antonella no le ha cuestionado mucho e incluso evade cuando sale al tema Fabio Melanitto.