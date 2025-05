¿Ivonne Montero sufrió violencia? Revive la vez que Humberto Zurita le “aventó un libro” cuando protagonizaron la telenovela Secretos del Alma.

Aunque Ivonne Montero -de 51 años de edad- ya había hablado sobre el difícil momento que vivió al trabajar con Humberto Zurita, el tema volvió a resurgir.

Esto luego de que Ivonne Montero recordó que Humberto Zurita -de 70 años de edad- le faltó en varias ocasiones el respeto y ella nunca entendió el por qué.

Ivonne Montero, actriz. (@ivonnemonteroof)

Ivonne Montero revive cuando Humberto Zurita le aventó un libro en grabación de novela

Hace unos días, Gustavo Adolfo Infante compartió su entrevista con Ivonne Montero en El Minuto que Cambió mi Destino sin censura.

Ivonne Montero abrió su corazón y habló sobre varios temas, incluida la violencia que sufrió a mandos de Humberto Zurita.

En la entrevista, Ivonne Montero revivió el momento en el que Humberto Zurita le aventó un libro en plena escena cuando no estaba marcado.

“Llegó un momento en el que me colmó la paciencia en una escena en la que tenemos que gritarnos, mi personaje llevaba la escena, él no lo permitió, yo tenía que salir muy airosa, mi personaje había cambiado, pero en ese momento Humberto agarró un libro y me lo aventó” Ivonne Montero

Ivonne Montero señaló que el libro casi la golpea, por lo que ella se sorprendió por la acción violenta de Humberto Zurita.

“Me pasó rozando, no estaba marcado en la escena. No estaba marcado ese nivel de él. El mío sí, porque era la que venía a reclamarle. Se transformó y casi me golpea” Ivonne Montero

En el video, Ivonne Montero reconoció que ya se encontraba harta, porque ya venía cargando con las faltas de respeto de Humberto Zurita.

“Yo ya estaba harta, porque algo sucedió, que todo el mundo empezó a hacer caras, muchos del elenco me empezaron a hacer menos, a no verme, a ignorarme”. Ivonne Montero

Ivonne Montero no dudo en enfrentar a Humberto Zurita para pedir que cambiara su actitud, pues ya no iba a permitir sus acciones.

Incluso le advirtió que si la llegaba a tocar, no se la iba a acabar.

“Me paré y le di dos, tres gritos y le dije: ‘A mí me tocas, Humberto, y no te la acabas’. Con groserías y todo le tuve que gritar. Nunca se lo esperó” Ivonne Montero

Ivonne Montero relató que tuvo un fuerte enfrentamiento con Humberto Zurita, pero afortunadamente ya estaban por terminar las grabaciones de Secretos del alma.

Ivonne Montero recuerda la violencia que sufrió a manos de Humberto Zurita

Durante su conversación, Ivonne Montero recordó que en 2008 tuvo la oportunidad de protagonizar la telenovela Secretos del Alma junto a Humberto Zurita.

Ivonne Montero destacó que se encontraba muy feliz de trabajar con Humberto Zurita porque era un sueño, sin embargo terminó convirtiéndose en una pesadilla.

“Para mí era ‘wow, voy a protagonizar mi primera telenovela protagónica en México a mi regreso, al lado de Humberto, como protagónico’. Era lo más deseado que cualquier actriz pudiera tener” Ivonne Montero

En un primer momento, Ivonne Montero mantuvo una muy buena relación con Humberto Zurita y lograron tener una gran química.

“La química entre él y yo como actores fue muy hermosa, la historia era muy hermosa, Secretos del Alma, teníamos muy buena relación” Ivonne Montero

Ivonne Montero relató que de un momento a otro la situación cambió y la actitud de Humberto Zurita empezó a ser diferente.

“Estábamos ensayando una escena y de repente él le dio una patada a la cama y la cama me golpeó y le dije ‘me golpeaste, cuidado’ y me dijo ‘quítate, porque voy a volverlo a hacer’ enfrente de todo el mundo. Muy grosero” Ivonne Montero

En su conversación, Ivonne Montero señaló que no entiende porqué Humberto Zurita cambió con ella, pues no hubo ninguna razón.

Ivonne Montero recordó que las acciones de Humberto Zurita fueron escalando e incluso la aventaba tras las escenas de beso.

“De repente comenzó a comportarse muy extraño conmigo, muy grosero, despectivo, me dejó de hablar. Teníamos escenas de beso y para separarnos me aventaba. Era muy raro, no alcancé a entender” Ivonne Montero

Esta experiencia fue muy difícil para Ivonne Montero y es que incluso sufrió episodios de ansiedad y estrés severo.

“Yo entre en un proceso de ansiedad en donde no estuve bien” Ivonne Montero

Pese a la mala experiencia que vivió, Ivonne Montero destacó que no le guarda ningún rencor a Humberto Zurita.

Cabe recordar que no es la primera vez que Ivonne Montero habla de la violencia que sufrió a manos de Humberto Zurita en la telenovela.

En 2021, Humberto Zurita negó haber violentado a Ivonne Montero y aseguró que nunca fueron amigos.

En entrevista con El Universal, Humberto Zurita señaló que nunca tuvo un problema con Ivonne Montero.