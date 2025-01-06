La entrega de los premios de los Globos de Oro 2025 ya dio a conocer a sus grandes ganadores con lo mejor de la televisión y el cine.

Por lo que tras el gran revuelo de la noche de premios, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025, Hacks se pone en tendencia.

Y por lo que si no la has visto te decimos dónde ver Hacks, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025.

¿Dónde ver Hacks en México? La serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025 (Max )

En esta plataforma de streaming puedes ver Hacks en México, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025

Hacks, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025, sí está disponible para verse desde México.

Por lo que Hacks, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025 se puede ver por suscripción en la plataforma de streaming Max.

Max (Unsplash)

¿De qué trata Hacks, la serie de comedia que ganó en los Globos de Oro 2025?

Hacks, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025 es una producción de Max Original que fue estrenada en 2021.

La trama de Hacks, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025 se centra en su protagonista Deborah Vance, q uien es una actriz de comedia; sin embargo, su carrera viene en declive.

Pues Deborah Vance cada vez tiene menos protagonismo en el casino de Las Vegas donde trabaja como monologuista.

Sin embargo, el destino de Deborah Vance hace que se cruce con Ava, una joven y descarada escritora humorista d e 25 años, la cual también no la está pasando nada bien, tras verse envuelta en un escándalo de la cultura de la cancelación.

Por lo que Deborah y Ava se verán forzadas a unir sus talentos como actriz y guionista , donde descubrirán que tiene muchos más en común de lo que creen.

¿Cuántas temporadas y capítulos tiene Hacks, la comedia ganadora de los Globos de Oro 2025?

Hacks, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025 que puedes ver en Max desde México cuenta actualmente con 3 temporadas disponibles.

Con un total de 27 capítulos de 30 minutos cada uno que se distribuyen de 10, 8 y 9 episodios de cada una de las temporadas respectivamente de Hack.

Se sabe que Hacks, la serie de comedia ganadora de los Globos de Oro 2025 tendrá una cuarta temporada cuyo estreno está previsto para este mismo año, 2025.