Este lunes 14 de septiembre se realiza la 78ª edición de los Premios Emmy 2026, ceremonia que reconoce a las producciones y figuras más destacadas de la televisión estadounidense.

A lo largo de la gala se conocerán los ganadores de los Premios Emmy 2026 en las principales categorías de drama, comedia, miniseries, actuación, dirección y guion.

En esta nota podrás consultar la lista completa de ganadores de los Emmy 2026 por categoría.

Creative Arts Emmys 2025 (Premios Emmy)

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2026

Conoce a todos los ganadores de los Premios Emmy 2026 por categoría: