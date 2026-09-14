Este lunes 14 de septiembre se realiza la 78ª edición de los Premios Emmy 2026, ceremonia que reconoce a las producciones y figuras más destacadas de la televisión estadounidense.
A lo largo de la gala se conocerán los ganadores de los Premios Emmy 2026 en las principales categorías de drama, comedia, miniseries, actuación, dirección y guion.
En esta nota podrás consultar la lista completa de ganadores de los Emmy 2026 por categoría.
Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2026
Conoce a todos los ganadores de los Premios Emmy 2026 por categoría:
- Ganadora a Mejor serie de drama
- Ganadora a Mejor actriz en una serie de drama
- Ganador a Mejor actor en una serie de drama
- Ganador a Mejor actor de reparto en una serie de drama
- Ganadora a Mejor actriz de reparto en una serie de drama
- Ganador a Mejor actor invitado en una serie de drama
- Ganadora a Mejor actriz invitada en una serie de drama
- Ganadora a Mejor serie de comedia
- Ganador a Mejor actor en una serie de comedia
- Ganadora a Mejor actriz en una serie de comedia
- Ganador a Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Ganadora a Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Ganador a Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Ganadora a Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Ganadora a Mejor serie limitada o antología
- Ganador a Mejor actor en una serie limitada, antología o película
- Ganadora a Mejor actriz en una serie limitada, antología o película
- Ganador a Mejor actor de reparto en una serie limitada, antología o película
- Ganadora a Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antología o película
- Ganador a Mejor dirección para una serie de drama
- Ganador a Mejor dirección para una limitada, antología o película
- Ganador a Mejor dirección para una serie de comedia
- Ganador a Mejor escritura/guion para una serie de drama
- Ganador a Mejor escritura/guion para una serie limitada, antología o película
- Ganador a Mejor escritura/guion para una serie de comedia
- Ganador a Mejor serie Reality de competencia
- Ganador a Mejor Series de Variedad