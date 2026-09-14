Este lunes 14 de septiembre se realiza la 78ª edición de los Premios Emmy 2026, ceremonia que reconoce a las producciones y figuras más destacadas de la televisión estadounidense.

A lo largo de la gala se conocerán los ganadores de los Premios Emmy 2026 en las principales categorías de drama, comedia, miniseries, actuación, dirección y guion.

En esta nota podrás consultar la lista completa de ganadores de los Emmy 2026 por categoría.

Creative Arts Emmys 2025
Creative Arts Emmys 2025 (Premios Emmy)

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2026

Conoce a todos los ganadores de los Premios Emmy 2026 por categoría:

  • Ganadora a Mejor serie de drama
  • Ganadora a Mejor actriz en una serie de drama
  • Ganador a Mejor actor en una serie de drama
  • Ganador a Mejor actor de reparto en una serie de drama
  • Ganadora a Mejor actriz de reparto en una serie de drama
  • Ganador a Mejor actor invitado en una serie de drama
  • Ganadora a Mejor actriz invitada en una serie de drama
  • Ganadora a Mejor serie de comedia
  • Ganador a Mejor actor en una serie de comedia
  • Ganadora a Mejor actriz en una serie de comedia
  • Ganador a Mejor actor de reparto en una serie de comedia
  • Ganadora a Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
  • Ganador a Mejor actor invitado en una serie de comedia
  • Ganadora a Mejor actriz invitada en una serie de comedia
  • Ganadora a Mejor serie limitada o antología
  • Ganador a Mejor actor en una serie limitada, antología o película
  • Ganadora a Mejor actriz en una serie limitada, antología o película
  • Ganador a Mejor actor de reparto en una serie limitada, antología o película
  • Ganadora a Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antología o película
  • Ganador a Mejor dirección para una serie de drama
  • Ganador a Mejor dirección para una limitada, antología o película
  • Ganador a Mejor dirección para una serie de comedia
  • Ganador a Mejor escritura/guion para una serie de drama
  • Ganador a Mejor escritura/guion para una serie limitada, antología o película
  • Ganador a Mejor escritura/guion para una serie de comedia
  • Ganador a Mejor serie Reality de competencia
  • Ganador a Mejor Series de Variedad