Jacqueline Andere recibió el Premio Ariel de Oro 2025 por más de 60 años de trayectoria actoral.

El sábado 20 de septiembre se realizó la edición número 67 de los Premios Ariel y Jacqueline Andere se llevó una de las preseas más importantes.

¿Quién es Jacqueline Andere? La actriz ganadora del Premio Ariel de Oro 2025

María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar es una actriz nacida en la Ciudad de México, conocida por su trabajo en cine, teatro y televisión.

Jacqueline Andere (Especial)

¿Qué edad tiene Jacqueline Andere?

Jacqueline Andere nació el 20 de agosto de 1938; actualmente tiene 87 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jacqueline Andere?

Jacqueline Andere estuvo casada por 30 años con José María Fernández Unsáin, hasta que el escritor murió en 1997.

¿Qué signo zodiacal es Jacqueline Andere?

Jacqueline Andere es Leo y las personas bajo este signo zodiacal son personas leales y creativas.

Jacqueline Andere, actriz. (Leonardo Casas / Cuartoscuro)

¿Cuantos hijos tiene Jacqueline Andere?

Jacqueline Andere solo tuvo una hija, la actriz Chantal Andere.

¿Qué estudió Jacqueline Andere?

Jacqueline Andere estudió actuación en el Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radio en la ANDA (Asociación Nacional de Actores).

¿En qué ha trabajado Jacqueline Andere?

Jacqueline Andere inició su carrera en obras de teatro y en 1959 debutó en el cine con la película El vestido de novia.

Posteriormente trabajó en su primera telenovela llamada La Leona y ha participado en otros melodramas como:

Vida por vida

Las momias de Guanajuato

Agonía de amor

La dueña

Corazón salvaje

Pecado de amor

Mañana será otro día

La otra

La madrastra

Jaqueline Andere trabajó con Luis Buñuel el ‘El Ángel exterminador’ y otros proyectos cinematográficos como:

El juicio de Arcadio

Fallaste corazón

Yesenia

Los enamorados

Picardía mexicana

Héroes verdaderos

Jacqueline Andere, actriz. (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Jacqueline Andere fue reconocida con el Ariel de Oro 2025

En la última edición de los Premios Ariel, Jacqueline Andere fue reconocida con el Ariel de Oro 2025.

La actriz recibió el galardón de manos de su hija Chantal Andere.

Jacqueline Andere dio un conmovedor discurso donde reconoció el apoyo de varios productores a lo largo de su carrera como:

Luis de Llano Palmer

Ernesto Alonso

Luis Buñuel

El Ariel de Oro 2025 reconoce la extensa trayectoria de Jacqueline Andere, quien ha estado en el medio por más de seis décadas.