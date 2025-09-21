Esta noche de sábado 20 de septiembre, la ​​Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) celebra la entrega 66 de los Premios Ariel 2025.

Noche de los Premios Ariel 2025 en la que ya se ha galardonado con el Ariel de Oro a:

Patricia Reyes Spíndola de 71 años de edad, primera actriz, directora y productora

Jacqueline Andere de 86 años de edad, primera actriz

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC)

Los Premios Ariel 2025 se podrán disfrutar a partir de las 8:00 de la noche, por la señal 22.1.

Mientras que su repetición será el domingo 21 de septiembre, a las 9:30 pm por MX Nuestro Cine, a través de la señal 22.2.

La lista completa por categorías a los ganadores a los Premios Ariel 2025

A continuación te dejamos la lista completa por categorías de los ganadores a los Premios Ariel 2025:

Mejor coactuación femenina

Agustina Quinci – No nos moverán

Carolina Politi – Corina

Giovana Zacarías – Pedro Páramo

Laura de Ita – Corina

Mayra Batalla – Pedro Páramo

Yadira Pérez Esteban – Sujo - Ganadora

Mejor coactuación masculina

Alexis Varela – Sujo

Héctor Kotsifakis – Pedro Páramo - Ganador

Noé Hernández – Arillo de hombre muerto

Juan Carlos Colombo - No nos moverán

Mejor revelación actoral

Andrés Revo – Hombres íntegros

Jairo Hernández – Sujo

José Alberto Patiño – No nos moverán - Ganador

Sofía Quezada – Armas blancas

Mejor película

La cocina

No nos moverán

Pedro Páramo

Sujo

Un actor malo

Mejor dirección

Alonso Ruizpalacios – La cocina

Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo

Pierre Saint Martin – No nos moverán

Rodrigo Prieto – Pedro Páramo

Urzula Barba Hopfner – Corina

Mejor actriz

Adriana Paz – Arillo de hombre muerto

Fiona Palomo – Un actor malo

Luisa Huertas – No nos moverán

Naian González Norvind – Corina

Mejor actor

Alfonso Dosal – Un actor malo

Juan Jesús Varela – Sujo

Juan Ramón López – Vergüenza

Manuel García Rulfo – Pedro Páramo

Rául Briones – La cocina

Mejor guión original

Sujo – Astrid Rondero y Fernanda Valadez

No nos moverán – Pierre Saint Martin e Iker Compean Leroux

Corina – Samuel Sosa Derat y Urzula barba Hopfner

Mejor guión adaptado

La cocina – Alonso Ruizpalacios

Casi el paraíso – Edgar San Juan, Juan Curi e Hipatia Argüero

Pedro Páramo – Mateo Gil

Mejor diseño de arte

No nos moverán

Pedro Páramo

La cocina

Mejor edición

Sujo

No nos moverán

La cocina

Mejor sonido

La cocina

Sujo

Pedro Páramo

Mejor vestuario

La cocina

Corina

Pedro Páramo

La arriera

Mejor maquillaje

Una historia de amor y guerra

La cocina

Pedro Páramo

Párvulos: Hijos del apocalipsis

Mejor música original

No nos moverán

Pedro Páramo

La cocina

Mejor fotografía

La cocina

Pedro Páramo

Sujo

Mejores efectos especiales

Pedro Páramo

La cocina

Párvulos: Hijos del apocalipsis

Mejores efectos visuales

Viaje desde el país de los tarahumaras

Pedro Páramo

La cocina

Mejor ópera prima

Corina

El grosor del polvo

No nos moverán

Pedro Páramo

Vergüenza

Mejor película iberoamericana

El 47 – España

El jockey – Argentina

El ladrón de perros – Bolivia

El lugar de la otra – Chile

Mejor largometraje documental

Concierto para otras manos

El guardián de las monarcas

Estado de silencio

La falla

La mujer de estrellas y montañas

Mejor cortometraje de animación

Aferrado

Dolores

Fulgores

La carretera de los perros

Ser semilla

Mejor cortometraje documental

Anónima inmensidad

Buscando un burro

Hasta encontrarlos

Pequeños zorros

Vientre de luna

Mejor cortometraje de ficción

El límite del cuerpo

La cascada

Passarinho

Spiritum

Viaje de negocios

Mejor largometraje de animación