Esta noche de sábado 20 de septiembre, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) celebra la entrega 66 de los Premios Ariel 2025.
Noche de los Premios Ariel 2025 en la que ya se ha galardonado con el Ariel de Oro a:
- Patricia Reyes Spíndola de 71 años de edad, primera actriz, directora y productora
- Jacqueline Andere de 86 años de edad, primera actriz
- Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC)
Los Premios Ariel 2025 se podrán disfrutar a partir de las 8:00 de la noche, por la señal 22.1.
Cine
Premio Ariel 2025 rectifica nominaciones en sus 13 categorías; así quedaron
Cine
Premios Ariel 2025: Patricia Reyes Spíndola recibirá el Premio Ariel de Oro por 51 años de trayectoria
Cine
Premios Ariel 2024 ganadoras: Por categoría, las películas con premios a lo mejor del cine en México; Tótem la gran triunfadora
Mientras que su repetición será el domingo 21 de septiembre, a las 9:30 pm por MX Nuestro Cine, a través de la señal 22.2.
La lista completa por categorías a los ganadores a los Premios Ariel 2025
A continuación te dejamos la lista completa por categorías de los ganadores a los Premios Ariel 2025:
Mejor coactuación femenina
- Agustina Quinci – No nos moverán
- Carolina Politi – Corina
- Giovana Zacarías – Pedro Páramo
- Laura de Ita – Corina
- Mayra Batalla – Pedro Páramo
- Yadira Pérez Esteban – Sujo - Ganadora
Mejor coactuación masculina
- Alexis Varela – Sujo
- Héctor Kotsifakis – Pedro Páramo - Ganador
- Noé Hernández – Arillo de hombre muerto
- Juan Carlos Colombo - No nos moverán
Mejor revelación actoral
- Andrés Revo – Hombres íntegros
- Jairo Hernández – Sujo
- José Alberto Patiño – No nos moverán -Ganador
- Sofía Quezada – Armas blancas
Mejor película
- La cocina
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- Sujo
- Un actor malo
Mejor dirección
- Alonso Ruizpalacios – La cocina
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo
- Pierre Saint Martin – No nos moverán
- Rodrigo Prieto – Pedro Páramo
- Urzula Barba Hopfner – Corina
Mejor actriz
- Adriana Paz – Arillo de hombre muerto
- Fiona Palomo – Un actor malo
- Luisa Huertas – No nos moverán
- Naian González Norvind – Corina
Mejor actor
- Alfonso Dosal – Un actor malo
- Juan Jesús Varela – Sujo
- Juan Ramón López – Vergüenza
- Manuel García Rulfo – Pedro Páramo
- Rául Briones – La cocina
Mejor guión original
- Sujo – Astrid Rondero y Fernanda Valadez
- No nos moverán – Pierre Saint Martin e Iker Compean Leroux
- Corina – Samuel Sosa Derat y Urzula barba Hopfner
Mejor guión adaptado
- La cocina – Alonso Ruizpalacios
- Casi el paraíso – Edgar San Juan, Juan Curi e Hipatia Argüero
- Pedro Páramo – Mateo Gil
Mejor diseño de arte
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- La cocina
- Mejor edición
- Sujo
- No nos moverán
- La cocina
Mejor sonido
- La cocina
- Sujo
- Pedro Páramo
Mejor vestuario
- La cocina
- Corina
- Pedro Páramo
- La arriera
Mejor maquillaje
- Una historia de amor y guerra
- La cocina
- Pedro Páramo
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
Mejor música original
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- La cocina
Mejor fotografía
- La cocina
- Pedro Páramo
- Sujo
Mejores efectos especiales
- Pedro Páramo
- La cocina
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
Mejores efectos visuales
- Viaje desde el país de los tarahumaras
- Pedro Páramo
- La cocina
Mejor ópera prima
- Corina
- El grosor del polvo
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- Vergüenza
Mejor película iberoamericana
- El 47 – España
- El jockey – Argentina
- El ladrón de perros – Bolivia
- El lugar de la otra – Chile
Mejor largometraje documental
- Concierto para otras manos
- El guardián de las monarcas
- Estado de silencio
- La falla
- La mujer de estrellas y montañas
Mejor cortometraje de animación
- Aferrado
- Dolores
- Fulgores
- La carretera de los perros
- Ser semilla
Mejor cortometraje documental
- Anónima inmensidad
- Buscando un burro
- Hasta encontrarlos
- Pequeños zorros
- Vientre de luna
Mejor cortometraje de ficción
- El límite del cuerpo
- La cascada
- Passarinho
- Spiritum
- Viaje de negocios
Mejor largometraje de animación
- Uma y Haggen: Princesa y Vikingo