Esta noche de sábado 20 de septiembre, la ​​Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) celebra la entrega 66 de los Premios Ariel 2025.

Noche de los Premios Ariel 2025 en la que ya se ha galardonado con el Ariel de Oro a:

  • Patricia Reyes Spíndola de 71 años de edad, primera actriz, directora y productora
  • Jacqueline Andere de 86 años de edad, primera actriz
  • Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC)

Los Premios Ariel 2025 se podrán disfrutar a partir de las 8:00 de la noche, por la señal 22.1.

Mientras que su repetición será el domingo 21 de septiembre, a las 9:30 pm por MX Nuestro Cine, a través de la señal 22.2.

La lista completa por categorías a los ganadores a los Premios Ariel 2025

A continuación te dejamos la lista completa por categorías de los ganadores a los Premios Ariel 2025:

Mejor coactuación femenina

  • Agustina Quinci – No nos moverán
  • Carolina Politi – Corina
  • Giovana Zacarías – Pedro Páramo
  • Laura de Ita – Corina
  • Mayra Batalla – Pedro Páramo
  • Yadira Pérez Esteban – Sujo - Ganadora
Mejor coactuación masculina

  • Alexis Varela – Sujo
  • Héctor Kotsifakis – Pedro Páramo - Ganador
  • Noé Hernández – Arillo de hombre muerto
  • Juan Carlos Colombo - No nos moverán
Mejor revelación actoral

  • Andrés Revo – Hombres íntegros
  • Jairo Hernández – Sujo
  • José Alberto Patiño – No nos moverán -Ganador
  • Sofía Quezada – Armas blancas
Mejor película

  • La cocina
  • No nos moverán
  • Pedro Páramo
  • Sujo
  • Un actor malo

Mejor dirección

  • Alonso Ruizpalacios – La cocina
  • Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo
  • Pierre Saint Martin – No nos moverán
  • Rodrigo Prieto – Pedro Páramo
  • Urzula Barba Hopfner – Corina

Mejor actriz

  • Adriana Paz – Arillo de hombre muerto
  • Fiona Palomo – Un actor malo
  • Luisa Huertas – No nos moverán
  • Naian González Norvind – Corina

Mejor actor

  • Alfonso Dosal – Un actor malo
  • Juan Jesús Varela – Sujo
  • Juan Ramón López – Vergüenza
  • Manuel García Rulfo – Pedro Páramo
  • Rául Briones – La cocina

Mejor guión original

  • Sujo – Astrid Rondero y Fernanda Valadez
  • No nos moverán – Pierre Saint Martin e Iker Compean Leroux
  • Corina – Samuel Sosa Derat y Urzula barba Hopfner

Mejor guión adaptado

  • La cocina – Alonso Ruizpalacios
  • Casi el paraíso – Edgar San Juan, Juan Curi e Hipatia Argüero
  • Pedro Páramo – Mateo Gil

Mejor diseño de arte

  • No nos moverán
  • Pedro Páramo
  • La cocina
  • Mejor edición
  • Sujo
  • No nos moverán
  • La cocina

Mejor sonido

  • La cocina
  • Sujo
  • Pedro Páramo

Mejor vestuario

  • La cocina
  • Corina
  • Pedro Páramo
  • La arriera

Mejor maquillaje

  • Una historia de amor y guerra
  • La cocina
  • Pedro Páramo
  • Párvulos: Hijos del apocalipsis

Mejor música original

  • No nos moverán
  • Pedro Páramo
  • La cocina

Mejor fotografía

  • La cocina
  • Pedro Páramo
  • Sujo

Mejores efectos especiales

  • Pedro Páramo
  • La cocina
  • Párvulos: Hijos del apocalipsis

Mejores efectos visuales

  • Viaje desde el país de los tarahumaras
  • Pedro Páramo
  • La cocina

Mejor ópera prima

  • Corina
  • El grosor del polvo
  • No nos moverán
  • Pedro Páramo
  • Vergüenza

Mejor película iberoamericana

  • El 47 – España
  • El jockey – Argentina
  • El ladrón de perros – Bolivia
  • El lugar de la otra – Chile

Mejor largometraje documental

  • Concierto para otras manos
  • El guardián de las monarcas
  • Estado de silencio
  • La falla
  • La mujer de estrellas y montañas

Mejor cortometraje de animación

  • Aferrado
  • Dolores
  • Fulgores
  • La carretera de los perros
  • Ser semilla

Mejor cortometraje documental

  • Anónima inmensidad
  • Buscando un burro
  • Hasta encontrarlos
  • Pequeños zorros
  • Vientre de luna

Mejor cortometraje de ficción

  • El límite del cuerpo
  • La cascada
  • Passarinho
  • Spiritum
  • Viaje de negocios

Mejor largometraje de animación

  • Uma y Haggen: Princesa y Vikingo