Jacqueline Andere aseguró que buscaba trabajo a sus 86 años, pero Chantal Andere desmiente que su mamá esté desempleada.

A inicios de septiembre, Jacqueline Andere reveló en una entrevista que a sus 86 años no deseaba retirarse y que estaba desempleada, por lo que pedía trabajo a los productores.

Sin embargo, Chantal Andere -de 52 años de edad- desmiente que su mamá no tenga trabajo y ya habló seriamente con ella por el chisme que se armó.

Luego de que Jacqueline Andere pidiera trabajo, Chantal Andere se preocupó y habló con su mamá sobre sus declaraciones, pues sí tiene trabajo.

Chantal Andere aclaró que Jacqueline Andere acaba de terminar una serie y actualmente trabaja en una obra de teatro, con la cual se va a ir de gira muy pronto.

Jacqueline Andere pide trabajo a sus 86 años, aunque no sea de protagonista

“Dijo: ‘Ay, sí, estoy desempleada’ y cuando me empezaron a decir yo me ataco, entonces me voy a redes y empiezo a buscar; resulta que la señora desempleada terminó hace 2 meses una serie que estuvo 4 semanas en San Miguel Allende, hizo Monólogos de la Vagina, le tocó gira con Lore y ahorita se va de gira en enero”

Chantal Andere