La primera actriz Jacqueline Andere sorprendió con una revelación en el canal de YouTube Perversiones de un café, al recordar una incómoda anécdota con Yadhira Carrillo.

Durante la entrevista, Jacqueline Andere recordó su participación en la telenovela La Otra, producción de Ernesto Alonso.

Aunque elogió a Yadhira Carrillo, la actriz con más de seis décadas de trayectoria confesó que trabajar con ella no fue del todo sencillo.

Jacqueline Andere (Instagram/@ chanaandere)

Jacqueline Andere revela que Yadhira Carrillo “era muy especial” cuando grababan La Otra

Jacqueline Andere -de 86 años- elogió a Yadhira Carrillo, pues recordó que “sabía llorar muy bonito”.

Eso, reconoció la primera actriz, no se le da mucho a ella y para lograrlo debe de concentrarse mucho, a diferencia de Yadhira Carrillo que le sale muy natural.

“Yo no sé llorar muy bien, no soy fácil, yo tengo que concentrarme mucho para llorar”, comentó.

Volviendo a la anécdota con Yadhira Carrillo, Jacqueline Andere también recordó que era “muy especial” al momento de grabar sus escenas.

Y es que, reveló, Yadhira Carrillo -de 52 años de edad- pedía música relajante en el apuntador para entrar en personaje.

Yadhira Carrillo (@yadhira_carrillo / Instagram )

Jacqueline Andere tuvo que alzar la voz contra una exigencia de Yadhira Carrillo que la distraía

Esto, aunque efectivo para ella, desconcentraba a la primera actriz, que debía interpretar a la temible villana, doña Bernarda Sáenz viuda de Guillén.

“Yo, que tenía que decirle, ‘eres esto, eres lo otro y eres aquello”, pero cuando oía la musiquita no podía concentrarme, recordó.

Fue entonces que Jacqueline Andere tuvo que alzar la voz contra la petición de Yadhira Carrillo:

“Yo tenía que estar enojadísima y decirle de cosas, entonces le dije al director, ‘por favor, cuando sean escenas mías con Yadhira en las que tenga que estarle gritando, no pongas música porque a me distrae, estoy haciendo doble esfuerzo, si soy una villana, ¿cómo voy a estar con esa música que me relaja?”, cuestionó.

Jacqueline Andere pidió a Yadhira Carrillo no molestarse por compartir su anécdota, pero dijo recordar mucho todo lo que tuvo que batallar al actuar en La Otra por su exigencia de escuchar música relajante y desconcentrarla.