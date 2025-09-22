La película mexicana Sujo se coronó ganadora en la edición 67 de los Premios Ariel 2025, premiación celebrada el pasado 20 de septiembre en Puerto Vallarta.

Sujo, la película dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, logró tres estatuillas en los Premios Ariel 2025:

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Coactuación femenina

El filme, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Sundance 2024, destacó por su narrativa y enfoque sobre la violencia, la migración y las víctimas del narcotráfico, pero...

Película mexicana, Sujo (Cinépolis Distribución / YouTube)

¿Dónde ver Sujo, la película mexicana que ganó el Ariel 2025 a Mejor Película?

Sujo, la película mexicana que conquistó los Premios Ariel 2025, está disponible en un popular servicio streaming.

Nada menos que en Prime Video , donde debes tener una suscripción para tener acceso al catálogo de series y películas.

El costo de la suscripción va desde los 99 pesos.

Plan Mensual Básico (con anuncios): $99 pesos al mes.

Plan Mensual sin Anuncios: $149 pesos al mes.

¿De qué trata la película mexicana, Sujo?

Sujo es una película que se aleja de fórmulas repetitivas. Su nostálgica narrativa y su fuerte discurso sobre sensibles temas la vuelven imperdible.

Sujo da una experiencia perturbadora; sus diálogos, actuaciones y visión cruda te sumergen a una dura realidad donde no se es indiferente al dolor y la violencia.

La trama se centra en Sujo, un joven que se ha rodeado de violencia desde sus primeros años de vida.

Su padre fue un sicario que murió asesinado en un pequeño pueblo mexicano. Sujo tenía apenas 4 años.

Por lo que su adolescencia se acompaña de la sombra de su realidad, la cual parece ser su destino. Alejarse de este entorno no será fácil.

La cinta explora el ángulo de las personas que viven la violencia, pero también de quienes nacen con la sombra de ella.

Juan Jesús Varela, de 23 años, protagoniza el filme junto a Yadira Pérez, Alexis Varela, Sandra Lorenzano y Jairo Hernández.