La modelo Ignacia Fernández se llevó la corona de Miss World Chile 2025 luego de que la rompió en internet por su canto al estilo death metal.

Llamada ahora también “la reina del death metal”, Ignacia Fernández se llevó la corona de entre 19 concursantes, pero ¿quién es ella? Te lo contamos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Ignacia Fernández “la reina del death metal” es coronada como Miss World Chile 2025

¿Quién es Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández es representante de Las Condes, aunque lleva un tiempo viviendo en la capital de Santiago de Chile.

Ignacia Fernández comenzó en los certámenes de belleza en 2013, pero también reconociendo su amor por el death metal hasta que logró fundar Decessus.

La modelo se convirtió en fundadora de Decessus, una banda de metal progresivo, donde ella es la vocalista con una voz gutural que encantó a todo el mundo, además de estar conformada por:

Martin Fénix en la batería

Carlos Palma Morán en la guitarra

Jaime Pape en el bajo

Ignacia Fernández con su banda Decessus. (@ignacia.fdez)

La agrupación de Ignacia Fernández apenas tuvo una gira por Europa, pues es relativamente nueva al ser telonera y fundarse en 2020.

De entre las curiosidades que se conocen de Ignacia Fernández, es que su banda favorita es Epica, su deporte favorito en el básquetbol, está en contra de las corridas de toros y a favor de la adopción de animales.

¿Qué edad tiene Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández tiene 27 años de edad, pues nació en 23 de mayo de 1998.

Ignacia Fernández, modelo. (@ignacia.fdez)

¿Quién es el esposo de Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández no tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández es del signo zodiacal de Géminis, pues nació un 23 de mayo.

¿Cuántos hijos tiene Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández no tiene hijos.

¿Qué estudió Ignacia Fernández?

Se desconoce el nivel de estudios de Ignacia Fernández.

Respecto a su voz gutural para el metal, luego estudió para el entrenamiento de garganta y nariz.

Ignacia Fernández, modelo. (@ignacia.fdez)

¿En qué ha trabajado Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández es modelo coronada como Miss World Chile 2025 y próxima a competir en Miss Mundo 2026.

Asimismo, Ignacia Fernández es vocalista de la banda de metal progressive Decessus.

Ignacia Fernández, modelo. (@ignacia.fdez)

Ignacia Fernández “la reina del death metal” es coronada como Miss World Chile 2025

La concursante de certámenes de belleza, Ignacia Fernández, fue elegida como Miss World Chile 2025 luego de que sorprendió con su voz para su grupo de death metal.

Ignacia Fernández que ahora es llamada “la reina del death metal” sorprendió al interpretar en Miss World Chile 2025 durante la demostración de talento, una canción de su banda Decessus del género progressive death metal.

Ante la sorpresa no solo en internet sino por el jurado, Ignacia Fernández siguió avanzando en la competencia convirtiéndose en Miss World Chile 2025 de entre 19 finalistas.

La ganadora fue conocida en el certamen de belleza no solo por su voz gutural en Decessus, sino por ser también defensora de los derechos de los animales.

Asimismo, Ignacia Fernández dijo en Miss World Chile 2025 que buscará que concursos de belleza también pueden ser un conductor para el arte y la cultura.

Gracias a que Ignacia Fernández fue coronada en Miss World Chile 2025, pasará a representar a su comuna Las Condes en Miss Mundo 2026, además de que ganó un anillo de diamantes valuado en 12 millones de pesos.