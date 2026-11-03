La identidad de la nueva pareja de Cinthia Aparicio fue revelada como Hugo Manterola, un nombre que se dedica al comercio de ganado e importaciones.

Una foto de ambos e información del supuesto nuevo novio de la actriz fue publicada a través de “Reina venenosa”, cuenta dedicada al espectáculo y la farándula en México.

De acuerdo con la publicación, Cinthia Aparicio y Hugo Manterola tendría ya meses de relación. Siendo incluso que la actriz ya habría presentado al empresario con su familia.

¿Quién es la nueva pareja de Cinthia Aparicio?

Pese a la sorpresiva revelación que ya circula en redes sociales, es poco lo que se sabe aún de Hugo Manterola, dado que no pertenece al medio artístico.

Hasta el momento, Cinthia Aparicio no ha salido a confirmar o negar su situación sentimental actual, por lo que el supuesto noviazgo continúa siendo mera especulación.

Cinthia Aparicio y Hugo Manterola (Agencia México)

A su vez, “Reina venenosa” compartió el mensaje de la fuente que le hizo llegar la información de Manterola, quien asistió a la boda de la madre de Cinthia Aparicio a mediados de octubre pasado.

La nueva relación de Cinthia Aparicio tras ruptura con Alexis Ayala

Fue a finales del pasado mes de abril cuando Alexis Ayala y Cinthia Aparicio hicieron pública su separación tras casi tres años de matrimonio, unión que fue criticada y aplaudida a la vez.

A meses de la ruptura, la actriz declaró seguir soltera, pero estar abierta a conocer a nuevas personas para establecer una relación.

Por su parte, Alexis Ayala tampoco le cerró las puertas al amor, pues en septiembre habló públicamente de la relación que sostiene con una empresaria de Monterrey.