Hilary Duff es una cantante y compositora estadounidense que, saltó a la fama gracias a sus actuaciones en series como Lizzie McGuire o en películas de la década de los 2000 como A Cinderella Story.

Por lo que te decimos quién es Hilary Duff, quien visitará México para un concierto y recientemente despidió a su amigo, el actor Robert Corradine quien murió el pasado 23 de febrero a los 71 años por suicidio, con detalles como:

Hilary Erhard Duff es una reconocida actriz, cantante, compositora, empresaria y autora estadounidense, quien saltó a la fama mundial a principios de la década de 2000 como una ídolo adolescente al protagonizar la exitosa serie de Disney Channel, Lizzie McGuire.

También Duff se lanzó como cantante, y fue una de las pioneras en el género del pop adolescente de esa época, logrando ventas millonarias con sus álbumes de estudio.

Hilary Duff anuncia gira mundial y crece expectativa por México (Instagram @hilaryduff)

Hilary Duff nació el 28 de septiembre de 1987 en Houston, Texas, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 38 años.

Sí, actualmente Hilary Duff está casada con el músico, compositor y productor Matthew Koma, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en diciembre de 2019, después de varios años de relación.

Anteriormente, estuvo casada con el exjugador de hockey Mike Comrie.

Hilary Duff y su esposo Matthew Koma (Especial / Especial)

Su fecha de nacimiento, es decir el 28 de septiembre, hace que Hilary Duff corresponda al signo zodiacal Libra, un símbolo relacionado con el elemento aire.

Los Libra como Duff, suelen ser descritos como personas equilibradas, sociables y con un gran sentido de la estética, rasgos que muchos fans ven reflejados en su carrera y estilo personal.

Sí, Hilary Duff es madre de cuatro hijos:

Luca Cruz Comrie: Su primogénito, fruto de su primer matrimonio con Mike Comrie. Banks Violet Bair: Su primera hija con Matthew Koma. Mae James Bair: Su segunda hija con Koma. Townes Meadow Bair: La más pequeña de la familia, nacida en mayo de 2024.

Hilary Duff anuncia gira mundial y crece expectativa por México (Instagram @hilaryduff)

Hilary Duff recibió educación en casa mientras desarrollaba su carrera artística desde muy joven en Disney y durante su época de Lizzie McGuire.

En 2005, se inscribió en cursos en línea a través de la Extension School de la Universidad de Harvard, demostrando su interés por continuar su formación a pesar de su éxito en Hollywood.

Por lo que no cursó estudios universitarios tradicionales, ya que su enfoque principal fue la actuación, la música y posteriormente el emprendimiento.

Hilary Duff se desnuda para Women's Health: "Estoy orgullosa de mi cuerpo" (Instagram @HilaryDuff)

La carrera de Hilary Duff se caracteriza por ser sumamente versátil y abarca diversas industrias:

Protagonizó películas como The Lizzie McGuire Movie, A Cinderella Story y Cheaper by the Dozen, y recientemente, destacó como protagonista y productora en la serie How I Met Your Father.

También ha lanzado cinco álbumes de estudio, destacando Metamorphosis y Dignity, con éxitos como “Come Clean” y “So Yesterday”.

Hiary Duff es autora de una trilogía de novelas para jóvenes adultos, siendo Elixir la primera y de libros infantiles inspirados en la maternidad.

Finalmente, Duff ha lanzado líneas de ropa como Stuff by Hilary Duff, y Femme for DKNY, fragancias y colaboraciones de productos para bebés y cosméticos.

Hilary Duff (@hilaryduff)

Después de que se revelara la muerte de Robert Carradine, quien fuera su papá en la serie de Lizzie McGuire, Hilary Duff reaccionó con una emotiva publicación en sus cuentas de redes sociales.

La actriz compartió fotografías de las grabaciones y una carta en la que recordó el cariño y la calidez de su compañero en pantalla.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban.” Hilary Duff, Cantante y compositora estadounidense

Cabe mencionar que Robert Carradine, coprotagonista de Hilary Duff en Lizzie McGuire, murió el pasado 23 de febrero a los 71 años por suicidio; esto tras estar luchando casi 20 años contra el trastorno bipolar.