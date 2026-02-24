Hilary Duff rindió un emotivo homenaje a Robert Carradine, actor que interpretó a su padre en la serie Lizzie McGuire y que falleció a los 71 años.

A través de sus redes sociales, la actriz de 38 años de edad compartió fotografías de las grabaciones y una carta en la que recordó el cariño y la calidez de su compañero en pantalla.

Carradine, quien dio vida a Sam McGuire en la exitosa producción de Disney Channel, murió el 23 de febrero de 2026 tras una larga lucha contra el trastorno bipolar.

¿Qué dijo Hilary Duff tras la muerte de Robert Carradine?

Tras la muerte de Robert Carradine, Hilary Duff ya se pronunció al respecto, escribiendo una emotiva carta junto a unas fotos durante las grabaciones de la serie de Lizzie McGuire, la cual se emitió de los años 2000 al 2004.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban.” Hilary Duff, Cantante y compositora estadounidense

Cabe recordar que Robert Carradine murió el pasado 23 de febrero a los 71 años por suicidio, tras casi 20 años luchando contra el trastorno bipolar, según confirmó su familia en un comunicado.

Carradine interpretó a Sam McGuire, el papá cálido y algo torpe de Lizzie y Matt en la serie de Disney Channel que se emitió del 2001 al 2004, así como en la película de 2003 y brevemente en el reboot de 2020.