Florencia Cazzuchelli es la hermana mayor de la trapera argentina Cazzu.

En la industria musical se desempeña como productora y DJ, enfocándose en los géneros de reguetón y cumbia.

¿Quién es Florencia Cazzuchelli?

Al igual que su hermana, Florencia Cazzuchelli es originaria de Fraile Pintado, localidad de la provincia de Jujuy, en el departamento Ledesma, Argentina, donde pasó sus primeros años.

Desde temprana edad mostró interés por la música y el ámbito artístico. En la actualidad trabaja como productora y DJ, desarrollando proyectos bajo el alias C4lle.

Florencia Cazzuchelli (Instagram | )

¿Cuántos años tiene Florencia Cazzuchelli?

No hay información pública de la edad o fecha de nacimiento de Florencia Cazzuchelli.

¿Quién es la esposa de Florencia Cazzuchelli?

A principios de 2024, Florencia Cazzuchelli contrajo matrimonio con su novia Giuliana en una ceremonia íntima en Argentina.

Florencia Cazzuchelli y Giuliana (Instagram | Florencia Cazzuchelli)

¿Qué signo zodiacal es Florencia Cazzuchelli?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Florencia Cazzuchelli.

¿Quiénes son los hijos de Florencia Cazzuchelli?

Florencia Cazzuchelli no tiene hijos.

¿Qué estudió Florencia Cazzuchelli?

Florencia Cazzuchelli estudió en la Facultad de Artes de Tucumán.

¿En qué ha trabajado Florencia Cazzuchelli?

Cabe destacar que el proyecto musical de Florencia Cazzuchelli puede seguirse y escucharse a través de su cuenta de Instagram @C4lle.dj, plataforma en la que supera los 32 mil seguidores.

Florencia Cazzuchelli (Instagram | Florencia Cazzuchelli)

Florencia Cazzuchelli se lanza contra Christian Nodal

Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, intervino en la polémica con Christian Nodal mediante un mensaje en redes sociales en el que sugirió al cantante acudir a terapia psicológica.

En su publicación dejó entrever que, a su juicio, el intérprete busca mayor exposición entre sus seguidores a partir de las declaraciones que ha difundido en sus plataformas.

Además, Florencia compartió un mensaje de respaldo hacia Cazzu, en el que destacó su trayectoria y el alcance que mantiene actualmente como artista.

Su postura se dio después de que Christian Nodal hiciera públicos diversos aspectos de la relación que sostuvo con la cantante argentina.

“Es increíble lo que hace y dice la gente solo por unos ‘likes’. Anda a terapia” Florencia Cazzuchelli