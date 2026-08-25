Altaír Jarabo García, actriz nacida en la CDMX, ha construido una sólida carrera en televisión desde su debut infantil en El peñón del amaranto.

Formada en el CEA de Televisa y especializada en Los Ángeles, ha participado en exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos, En nombre del amor y Por amar sin ley.

Además de su faceta actoral, es embajadora de marcas internacionales como Air France y continúa vigente en producciones recientes como Juego de mentiras y El amor no tiene receta.

Altair Jarabo (Instagram/@altairjarabo)

¿Quién es Altaír Jarabo? La actriz y modelo mexicana

Altaír Jarabo García es una actriz nacida en la CDMX y conocida por su trabajo en diversos proyectos de televisión.

La actriz debutó en la conducción en 1999 en el programa Disney Club y actualmente es embajadora de marcas de renombre como Air France.

¿Qué edad tiene Altaír Jarabo?

Altaír Jarabo nació el 7 de agosto de 1986; actualmente tiene 40 años de edad.

¿Quién es el esposo de Altaír Jarabo?

Altaír Jarabo se casó con el empresario francés Frédéric García en agosto de 2011.

Altair Jarabo y su esposo, Frédéric García (Instagram/@fglecercle)

¿Qué signo zodiacal es Altaír Jarabo?

Altaír Jarabo es Leo.

¿Cuántos hijos tiene Altaír Jarabo?

Altaír Jarabo no tiene hijos.

¿Qué estudió Altaír Jarabo?

Altaír Jarabo estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y posteriormente se especializó en Los Ángeles.

¿En qué ha trabajado Altaír Jarabo?

Altaír Jarabo debutó en la telenovela El peñón del amaranto cuando tenía 8 años y posteriormente estuvo en las telenovelas juveniles: Súbete a mi moto y Un nuevo amor.

En 2003 ingresó a Televisa y participó en la telenovela Inocente de ti; en 2006 obtuvo uno de los roles estelares de la telenovela Código Postal.

Altaír Jarabo ha trabajado en telenovelas como:

Al diablo con los guapos

Lola, Érase una vez

En nombre del amor

Mi pecado

Llena de amor

Abismo de pasión

Pasión y poder

Por amar sin ley

Médicos, línea de vida

Vencer el amor

Corazón guerrero

Juego de mentiras

El amor no tiene receta

Papás por siempre