Ferka Quiroz -de 39 años de edad- tuvo un enfrentamiento con Nicole Chávez en Venga la Alegría e incomodaron a sus compañeros.

El domingo 12 de octubre, Ferka Quiroz fue parte del jurado de concurso ‘Maestros del Maquillaje’ y Nicole Chávez -de 26 años de edad- no soportó las críticas.

Ferka y Nicole Chávez protagonizan pleito en Venga la Alegría

Durante la emisión de Venga la Alegría fin de semana, Ferka Quiroz tuvo una pelea con Nicole Chávez, luego de que la conductora criticara a uno de los participantes de ‘Maestros del maquillaje’.

Nicola Chávez se molestó por los comentarios de Ferka Quiroz con uno de los participantes y comenzó a reclamarle fuera del aire.

🗯️ PLEITO: NICOLE CHÁVEZ vs FERKA QUIROZ‼️



NICKY CHAVEZ (hija de Julio César Chávez) ya no soporta a FERKA; ambas son conductoras del matutino #VengaLaAlegria Fin de Semana, pero los pleitos internos cada día son más fuertes



NICKY se unió como conductora el 21 de junio de 2025… pic.twitter.com/7DQWsziMFu — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 13, 2025

Ferka Quiroz mencionó que todo era parte del concurso y que Nicole Chávez debía saber lidiar con las críticas.

“Aguántate es una competencia, Basta”, dijo Ferka Quiroz a lo que Nicole Chávez respondió con burlas.

“Como que necesita su pastillita de bajarle”, dijo Nicole Chávez mientras cantaba una canción para Ferka donde la acusaba de querer actuar como la productora.

Ferka Quiroz no se quedó callada y señaló a Nicole Chávez de “No aguantar nada”, mientras se retiraba del lugar para evitar seguir con la pelea.

La pelea de Ferka Quiroz y Nicole Chávez provocó que el ambiente en Venga la Alegría fuera tenso.

Ferka Quiroz (@lagranjavipmx / Instagram)

Ferka Quiroz corrió a Nicolé Chávez de Venga la Alegría

Mientras Nicole Chávez se seguía burlando de Ferka Quiroz, la conductora fue contundente con la influencer y la corrió del foro.

“Lárgate del programa, es muy sencillo, adiós”, le dijo Ferka a Nicole Chávez.

La influencer no respondió nada a Ferka Quiroz tras correrla de Venga la Alegría y solo la llamó “señora”.

Fans de Venga la Alegría mencionan que se notaba la tensión en el programa y otros creen que fue una pelea fingida.

Que incluso, Ferka y Nicole Chávez son amigas, por lo que todo podría tratarse de un pleito armado.