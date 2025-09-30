Elena Jiménez es una empresaria involucrada en un escándalo con Chiquis Rivera, el cual revivió por el libro de Lupillo Rivera, de 53 años de edad.

El cantante narra en su libro Tragos amargos que Jenni Rivera le contó de un supuesto romance entre Elena Jiménez y Chiquis Rivera.

¿Quién es Elena Jiménez? La joyera y amiga de Jenni Rivera

Elena Jiménez es un diseñadora de joyas y empresaria, originaria de La Barca, Jalisco.

A los 4 años, Elena Jiménez se mudó a California con su familia para buscar una vida mejor y sigue radicando en Estados Unidos.

Elena Jiménez (Instagram/@elenajimenezoficial)

La joyera fue amiga por varios años de Jenni Rivera e, incluso, el último anillo de compromiso de la cantante fue diseñado por Elena Jiménez.

¿Qué edad tiene Elena Jiménez?

Elena Jiménez nació el 29 de septiembre, pero se desconoce el año.

¿Quién es la pareja de Elena Jiménez?

Elena Jiménez está casada, pero se desconoce el nombre de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Elena Jiménez?

Elena Jiménez es Libra y las personas bajo este signo zodiacal son justos y les gusta la armonía.

Elena Jiménez (Instagram/@elenajimenezoficial)

¿Cuántos hijos tiene Elena Jiménez?

Elena Jiménez es madre de dos hijos.

¿Qué estudió Elena Jiménez?

Elena Jiménez estudió en el Instituto Gemología de América (GIA) donde aprendió sobre diamantes.

¿En qué ha trabajado Elena Jiménez?

Desde pequeña, Elena Jiménez encontró su pasión en el diseño de joyas y tras terminar sus estudios, trabajó en R. Zack Jewelry, una conocida joyería de Berverly Hills.

Fue ahí donde comenzó a trabajar para diversas celebridades y decidió abrir su propia línea de joyas.

Elena Jiménez se describe en Instagram como ‘La diseñadora de joyas de los famosos’.

Los diseños de joyas de Elena Jiménez han sido usados por:

Jenni Rivera

Jacqueline Bracamontes, de 45 años de edad

Marisela, de 59 años de edad

Luis Antonio López, El Mimoso, de 45 años de edad

Chiquis Rivera, de 40 años de edad

Jenni Rivera y su amiga, Elena Jiménez (Instagram/@ elenajimenezoficial)

Lupillo Rivera revive escándalo entre Chiquis Rivera y Elena Jiménez

Elena Jiménez era amiga cercana de Jenni Rivera y, según el libro de Lupillo Rivera, la joyera tuvo una relación con Chiquis Rivera.

Lupillo Rivera narra que Jenni Rivera le contó que encontró fotos comprometedoras de Chiquis Rivera en el celular de Elena Jiménez.

Cuando Jenni Rivera habló con Elena Jiménez, ella aceptó que había tenido un encuentro íntimo con Chiquis Rivera.

Elena Jiménez ha negado que haya tenido una relación con Chiquis Rivera y asegura que sigue siendo cercana con los hijos de Jenni Rivera.

En entrevista con Ventaneando, Elena Jiménez volvió a negar lo dicho por Lupillo Rivera en su libro y descartó demandarlo.