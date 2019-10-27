El youtuber Nacho Rodríguez, ‘El Chapucero’, recibió fuertes críticas en redes sociales, luego de haber confirmado su asistencia al Gran Premio de México 2019 de la Fórmula 1.

Fue el propio ‘Chapucero’, quién informó en su cuenta de Twitter de su asistencia a uno de los máximos eventos de automovilismo a nivel mundial:

“Rompí el cochinito para venir a ver a la F1 (sic)”. Nacho Rodríguez, ‘El Chapucero’

La visita de Rodríguez a la Fórmula 1 le acarreó toda clase de críticas ya que previamente había criticado la realización de la carrera como un evento para “fifís” y “ricos”.

“Fifís muestran su enorme clasismo y racismo, defendiendo un evento para ricos como la F1 (el boleto más barato ronda los 7 mil pesos) y desprecian el Tren Maya, porque va a desarrollar la zona más pobre del país”. Nacho Rodríguez, ‘El Chapucero’

Las críticas de 'El Chapucero'. (@NachoRgz)

La crítica del youtuber tabasqueño fue hecha apenas el pasado febrero de este año. Cabe recordar que los precios comienzan desde los 5 mil pesos por boleto en la zona café, hasta los 21 mil 750 pesos en la zona verde, que incluye la grada principal, más gastos de transporte y cargos de los servicios de venta de boletos.

Además de ser criticado y recibir burlas por parte de usuarios redes sociales, ‘El Chapucero’ fue señalado por youtubers de extrema derecha, como José Manuel ‘Chumel’ Torres y Jorge Avilés ‘Callodehacha’, quienes señalaron una presunta incongruencia de Rodríguez al asistir a un evento “fifí”:

Se defiende ‘El Chapucero’

Por su parte, el youtuber respondió a las críticas señalando que asistió al Autódromo Hermanos Rodríguez en metro y que comió tacos, por lo que “no es fifí”:

Iba a pedir un Uber pero me acabo de acordar que los ubers son exclusivo para panistas fifís. Así que me voy en el Metro {username} (@NachoRgz) October 27, 2019