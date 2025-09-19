El Chapucero llega a Imagen Televisión. El youtuber hará su debut en la televisión y tiene claro cuál será su línea.

Esta es la fecha, hora y cómo ver el programa de El Chapucero en vivo, así lo podrás seguir en su nueva faceta en la televisión.

Fecha: Lunes 22 de septiembre

Hora: Entre las 6 y 7 de la mañana

Ignacio Rodríguez, mejor conocido en redes sociales como El Chapucero, sorprendió a sus seguidores al revelar que llegará a Imagen Televisión.

Youtuber 'El Chapucero'

A través de un video, El Chapucero confirmó que hará su debut en televisión al ser parte del noticiero matutino de Francisco Zea.

De acuerdo con El Chapucero su debut en Imagen Televisión será el lunes 22 de septiembre.

El Chapucero informó que tendrá una participación semanal en el noticiero por lo que lo podrán ver los lunes aproximadamente de 6 a 7 de la mañana.

El noticiero de Francisco Zea se transmite de lunes a viernes en punto de las 5:50 de la mañana por Imagen Televisión.

Pero además se puede ver en vivo a través de la página web de Imagen Televisión y en su canal de YouTube.

El Chapucero asegura que sí tendrá línea durante su participación en Imagen Televisión

A través de su canal de YouTube, El Chapucero se mostró feliz de que su participación sea los lunes en la mañana en Imagen Televisión.

Y es que recordó que los fines de semana pasan muchos asuntos y él tendrá la oportunidad de analizarlos junto a Francisco Zea.

El Chapucero dejó en claro que en su participación en el noticiero de Francisco Zea sí tendrá una línea que es personal.

En el video, El Chapucero puntualizó que su línea es defender a la 4T.

¿Cuánto gana El Chapucero en Imagen Televisión?

El Chapucero dejó en claro que no tiene contrato con Imagen Televisión y simplemente es una colaboración, por lo que no hay ninguna clase de compromiso editorial o financiero.

Sobre su participación en la televisión, El Chapucero destacó que México está siguiendo la línea de Estados Unidos donde creadores de contenido en YouTube participan en los programas.

Y es que de esta manera tanto los influencers como los medios crecen ya que se tiene una visión diferente sobre ciertos temas políticos. El Chapucero espera que cada vez más medios nacionales le habrán la puerta a creadores de contenido.

El Chapucero destacó que no sabe si su participación en Imagen Televisión será larga o solo será su debut y despedida.