A partir del lunes 22 de septiembre de 2025, El Chapucero se transmitirá en Imagen Televisión y durante el noticiero de Paco Zea.

Mediante la red social X, Nacho Rodríguez anunció el debut de El Chapucero en Imagen Televisión.

Pues qué creen: el lunes llego a la televisión en @ImagenTVMex en el programa de @PacoZeaCom pic.twitter.com/I3bby7OEIR — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) September 19, 2025

El programa que aborda y analiza la política con humor e ironía compartirá espacio con Paco Zea, de 54 años, locutor de radio y televisión cuyo programa inicia a las 6:00 de la mañana de lunes a viernes.

“Pues la verdad no sé qué les pasó a los de Imagen Televisión, pero ya estoy aquí y nos vemos el lunes”, dice en el promocional Nacho Rodríguez, de edad 47 años de edad.

El Chapucero se describe como empresario, columnista y conductor radiofónico. En redes sociales la reacciones no se hicieron esperar:

“Ahora podrá decir sus exageraciones y ambigüedades en televisión nacional con menos visualizaciones que en su propio canal“,

”A bajar el rating dice @imagentvmex“, ”Mínimo no fue en un canal pagado por el estado; sin embargo, él ni siquiera es periodista, ya cualquiera sale en TV“,

”Premio castigo", “Me va a costar todo el día digerir esta noticia“, expresan los cibernautas.

¿Dónde ver El Chapucero en Imagen Televisión?

El Chapucero, programa que se estrenó en 2015 en YouTube, llegará una vez a la semana a Imagen Televisión, a partir de la próxima semana.

Fecha de estreno: 22 de septiembre

Horario: 6 de la mañana

Programa: Imagen Noticias con Francisco Zea

Canal: 3.1 en televisión abierta

¿De qué trata El Chapucero?

El Chapucero es un programa dirigido por Nacho Rodríguez, declarado y fiel simpatizante del ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de 71 años.

De acuerdo a su descripción en YouTube, es un programa que aborda temas de la política mexicana. “No somos chairos ni de la mafia”, citan a fin de indicar que las opiniones estarán cargadas de humor e ironía.

El programa de El Chapucero en YouTube no es apto para gente sensible, pero sí para todo el público que se interese en temas políticos y de coyuntura en México.