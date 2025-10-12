Tras una batalla legal de Mireddys González contra Daddy Yankee de 49 años de edad, el cantante asegura poder usar su marca y las siglas DY sin problema alguno.

El abogado Roberto Sueiro, dejó claro por qué nació la polémica por el uso de Daddy Yankee y DY como uso de marca personal tras el divorcio del cantante con Mireddys González de 50 años de edad.

Daddy Yankee puede usar su nombre y DY de forma exclusiva ante divorcio de Mireddys González

El cantante Daddy Yankee ahora puede usar su nombre y las iniciales DY de forma exclusiva tras llegar a un acuerdo con Mireddys González para conservarlo.

Luego de presentarse en el tribunal federal por el uso de marcas solicitadas por Daddy Yankee, una jueza aprobó que el cantante pueda usar exclusivamente su nombre como marca.

Sin haberse sometido a un juicio, la jueza María Antongiorgi Jordán, informó que ambas partes llegaron a un acuerdo “total y definitivo” de modo que el juicio quedaría anulado.

Por otra parte se señaló que ni Daddy Yankee ni Mireddys González argumentaron los honorarios que representó la demanda del cantante ante el juez.

Asimismo, se apuntó que si los acuerdos a los que llegó Daddy Yankee y Mireddys González no llegan a cumplirse, entonces el tribunal federal podrá intervenir.

¿Qué originó la pelea entre el uso de marca de Daddy Yankee? Pleito antes del divorcio desencadenó todo

Abogado de Mireddys González, señaló que la ex de Daddy Yankee nunca buscó apropiarse de su marca así como las iniciales DY sino que fue un mal entendido antes del divorcio.

Roberto Sueiro, abogado de Mireddys González, señaló que se trató de registrar el nombre de Daddy Yankee y las siglas DY antes de que estos se divorciaran, lo que despertó controversia.

Sin embargo, dejó claro que el cantante nunca tuvo impedimento para usar su nombre para sus conciertos u otras cuestiones artísticas, pero sí hay ‘letras chiquitas’ por entender.

Según Penélope Menchaca en Hoy Día, si Daddy Yankee usa su marca o bien las siglas DY para negocios, Mireddys González aún podrá llevarse 50% de la negociación porque el divorcio aún no está terminado.

Es decir, una vez que el acuerdo del divorcio entre Mireddys González y Daddy Yankee quede finiquitado, él ya no tendrá que darle el 50% que por ley le corresponde a ella por las empresas que construyeron en su matrimonio.