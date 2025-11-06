El DJ BZRP de 27 años de edad, estrenó la Music Sessions Vol. 66 con Daddy Yankee, una colaboración que pocos esperaban, pero que en su letra está llena de significado.

El 4 de noviembre, BZRP reveló que su Music Sessions Vol. 66 sería con Daddy Yankee de 49 años de edad, siendo el primero de la vieja escuela del reguetón que hace esta colaboración.

Letra completa de Daddy Yankee con BZRP Music Sessions Vol. 66

Daddy Yankee ya estrenó su canción BZRP, misma Music Sessions Vol. 66 de la que te dejamos la letra completa:

“¡Da-ddy Yan-kee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias “El Calentón” (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?” (Eh)

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

Da -ddy

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa’ to’ los camino’, el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)

No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina

¿Qué tú quiere’ que te diga?

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo! (Prendan los motore’)

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?) Estás viendo un hombre que renace ‘e las ceniza’

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias “El Calentón”

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ El mundo me dice: “¿Qué te pasa?”

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego! ¡Fuego!

(Zúmbale mambo pa’ que mis gatas prendan los motore’)(Prendan los motore’)“.

Significado y mensaje de Daddy Yankee Music Sessions Vol. 66 con BZRP

Daddy Yankee hizo su Music Sessions Vol. 66 con BZRP en una canción que está llena de significado con un mensaje muy directo.

Aunque Daddy Yankee ya tenía años alejado de la nueva música e incluso anunció su cristianismo en 2023, el cantante de reguetón volvió.

La Music Sessions Vol. 66 con BZRP tiene un mensaje conciso, pues aunque Daddy Yankee advierte que “ya no es legendario”, confirma que su “flow es eterno”.

Para muchos, la letra que Daddy Yankee decidió poner en la Music Sessions Vol. 66 es muestra del reguetón viejito “sin letras obscenas” como sucede actualmente.

A pesar de que algunos ven que el cantante quiso mandar una indirecta a su exesposa Mireddys González, la realidad es que Daddy Yankee se ha mantenido al margen de la disputa legal.

Por otra parte, el significado de la Music Sessions Vol. 66 de Daddy Yankee con BZRP se puede traducir en que el cantante llegó a su nivel musicalmente por él sabiendo que “a nadie yo le debo”.