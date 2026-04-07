El reguetonero puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, ​​mejor conocido mundialmente como Daddy Yankee ha sido nombrado la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

Por lo que Daddy Yankee será homenajeado en una gala especial el próximo 11 de noviembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos durante la Semana Latin Grammy.

Nombran a Daddy Yankee la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación

A través de un comunicado, la Academia Latina de la Grabación ha nombrado a Daddy Yankee la Persona del Año 2026 reconociendo su legado en el género del reggaetón durante casi 30 años y pieza clave en generaciones.

“Pionero, visionario y figura clave en la expansión global del reggaetón, su legado ha transformado la música latina durante casi tres décadas, abriendo caminos para una nueva generación. Con este reconocimiento, celebramos su extraordinaria trayectoria artística, su impacto cultural y su compromiso humanitario, que lo han convertido en un referente para generaciones”. Academia Latina de la Grabación

Por su parte, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación refrendo a Daddy Yankee como figura global no solo del reggaeton, sino de la música latina, como pionero que abrió camino para su género musical.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia”. Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación

Pionero, visionario y figura clave en la expansión global del reggaetón, su legado ha transformado la música latina durante casi tres décadas, abriendo caminos para una nueva generación. Con este reconocimiento, celebramos su extraordinaria trayectoria artística, su impacto… pic.twitter.com/kqtju5XNbi — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) April 7, 2026

Daddy Yankee agradece nombramiento de la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación

Con un video en Instagram, Daddy Yankee agradeció el nombramiento de la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, asegurando que es un premio para toda Latinoamérica.

“Este reconocimiento no es solo mío. Es de una cultura. De una generación que creyó, luchó y abrió camino. De un movimiento que nació con hambre, con visión y con identidad, y que hoy sigue dejando su marca en el mundo entero”.

Daddy Yankee aseguró que el reconocimiento como la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación es un esfuerzo de años de carrera y a la música que nadie entendía.