La batalla legal entre Daddy Yankee de 49 años de edad, y su exesposa Mireddys González sigue, pues ahora el cantante interpondría una demanda por regalías, aunque no es la única implicada.

La nueva demanda de Daddy Yankee a Mireddys González de 50 años de edad, involucra a Raphy Pina y más de tres personas.

Daddy Yankee demanda a Mireddys González por regalías

El cantante Daddy Yankee interpuso una nueva demanda contra su exesposa, Mireddys González, en donde acusa que tuvo desvío de recursos en sus regalías.

Según información dada por Molusco TV, Daddy Yankee presentó la demanda asegurando que su ex se apropió “ilegalmente” de los derechos de autor que le correspondían.

La evidencia que lleva al menos 75 emails, apunta que desde 2015 Mireddys González junto con otras personas siendo Raphy Pina uno de ellos, manipularon documentos para tergiversar las regalías obtenidas.

“Insertar fraudulentamente el nombre de Pina como coautor de canciones icónicas”. Molusco TV.

Esposa de Daddy Yankee busca trabajo (@mireddys / Instagram)

Se cree que estas acciones conllevan millones en regalías, además de que intervendría ilegalmente los registros en la Oficina Federal de Copyright.

La actividad concreta de Mireddys González en el acto ilegal conlleva la coordinación de la empresa donde Raphy Pina realizó las acciones en más de una ocasión.

“Mireddys [González] actuó como coordinadora administrativa de la empresa, preparando repetidamente asignaciones que, falsamente, son las que inflaron las acciones de Pina y redujeron las participaciones de los demandantes”. Molusco TV.

Asimismo, se señala que Daddy Yanke no estuvo enterado de las acciones en las que su exesposa “transmitió los registros fraudulentos”.

Los otros involucrados en el pleito legal de Daddy Yankee y Mireddys González

El pleito de Daddy Yankee con Mireddys González involucra a Radhy Pina y a estas personas más:

Edwin Prado

Andrés Coll

Los Magnífikos

World Music Latino Corp

Pina Records

Prendi Publishinf Trust

Gasolina Publishing

Mafer Music Publishing

John Doe

Jane Doe

Por otra parte, se sostuvo la demanda a Radhy Pina incluye “intimidación, coerción y actos de violencia” contra los artistas en donde se colocó como coautor de sus canciones.

Hasta el momento se desconoce si Daddy Yankee sería el único en demandarlos o qué otros artistas presentaron el acto legal.