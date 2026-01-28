Bella Hadid es una de las supermodelos más conocidas en las pasarelas de grandes marcas y quien actualmente está en la opinión pública por haber terminado su relación con Adan Banuelos.

Pero ¿quién es Bella Hadid? Te los contamos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Bella Hadid termina su relación con Adan Banuelos

¿Quién es Bella Hadid?

Isabella Khair Hadid, o bien, Bella Hadid, es una modelo nacida en Washington D.C., Estados Unidos, aunque tiene ascendencia palestina y neerlandesa.

Los padres de Bella Hadid son Yolanda Foster, una exmodelo y presentadora de televisión, y Mohamed Hadid, un palestino dedicado al sector inmobiliario.

Asimismo, los hermanos de Bella Hadid son:

Gigi Hadid

Anwar Hadid

Marielle Hadid (media hermana)

Alana Hadid (media hermana)

Bella Hadid con sus hermanos y su mamá. (@bellahadid)

La madre de Bella Hadid es el segundo matrimonio de su padre, siendo que en 2015 vivió el divorcio de estos.

En 2012, Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, lo que la llevó al mundo del modelaje tras descartar su sueño de ser jinete de caballo.

El debut de la modelo en la agencia IMG Models fue en 2014 para dos años después modelar en Victoria’s Secret Fashion Show.

Uno de los mayores escándalos que Bella Hadid ha protagonizado fue cuando fue detenida en 2014 por manejar borracha, lo que la llevó a ser detenida 25 horas y hacer servicio comunitario en Los Ángeles.

¿Qué edad tiene Bella Hadid?

Bella Hadid tiene 29 años de edad, pues nació el 9 de octubre de 1996.

Bella Hadid, modelo. (@bellahadid)

¿Quién es el esposo de Bella Hadid?

Bella Hadid no tiene esposo, pero mantenía una relación con Adan Banuelos, aunque el 27 de enero se dijo que habían terminado su romance.

¿Qué signo zodiacal es Bella Hadid?

El signo zodiacal de Bella Hadid es Libra, pues nació un 9 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Bella Hadid?

Bella Hadid no tiene hijos.

¿Qué estudió Bella Hadid?

Bella Hadid estudió fotografía en Parson School of Design.

Bella Hadid, modelo. (Theo Wargo/AFP / Getty Images via AFP)

¿En qué ha trabajado Bella Hadid?

Bella Hadid trabaja como modelo, siendo estas algunas de las marcas para las que ha modelado:

Victoria’s Secret

Desigual

Balmain Fall/Winter

Topshop

Burberry

Gles

Moschino

Missoni

Bottega Veneta

Chanel

Vogue

Seventeen

The LOVE Magazine

Versace

Givenchy

Óscar de la Renta

Vivienne

Westwood

Ralph Lauren

Balenciaga

Balmain

Dior Makeup

Max Mara

Michael Kors

Calvin Klein

Bella Hadid, modelo. (@bellahadid)

Por otra parte, Bella Hadid también ha tenido estas participaciones en televisión:

The Real Housewives of Beverly Hills

Keeping Up with the Kardashians

Making a Model with Yolanda Hadid

Travis Scott: Look Mom I Can Fly

Ramy

Yellowstone

The Beauty

Bella Hadid también creó su propio perfume llamado Orebella.

Bella Hadid, modelo. (@bellahadid)

Bella Hadid termina su relación con Adan Banuelos

La modelo Bella Hadid habría terminado su relación con Adan Banuelos, confirmó una fuente cercana a ella quien aseguró está tratando de “mantenerse ocupada y positiva”

Aunque el contexto del fin de la relación se desconoce, se dice que la relación de dos años de Bella Hadid y Adan Banuelos estuvo marcada por varios altibajos.

Adan Banuelos y Bella Hadid. (@ab_performancehorses)

La última vez que se rumoró que habían terminado fue en junio de 2025, pero para octubre Adan Banuelos le dedicó un post amoroso en Instagram.

La fuente reveló que Bella Hadid percibía su relación con Adan Banuelos como “algo serio” por lo que está involucrándose en el trabajo y rodeada de sus amigos cercanos tras la ruptura.

Aunque el fin de la relación de Bella Hadid y Adan Banuelos habría llegado, aún tendrán que mantenerse en comunicación porque tienen negocios juntos relacionados con la compra de caballos.