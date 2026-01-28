Bella Hadid es una de las supermodelos más conocidas en las pasarelas de grandes marcas y quien actualmente está en la opinión pública por haber terminado su relación con Adan Banuelos.
Pero ¿quién es Bella Hadid? Te los contamos con los siguientes datos:
- Quién es
- Edad
- Esposo
- Signo zodiacal
- Hijos
- Estudios
- Trabajo
- Bella Hadid termina su relación con Adan Banuelos
¿Quién es Bella Hadid?
Isabella Khair Hadid, o bien, Bella Hadid, es una modelo nacida en Washington D.C., Estados Unidos, aunque tiene ascendencia palestina y neerlandesa.
Los padres de Bella Hadid son Yolanda Foster, una exmodelo y presentadora de televisión, y Mohamed Hadid, un palestino dedicado al sector inmobiliario.
Asimismo, los hermanos de Bella Hadid son:
- Gigi Hadid
- Anwar Hadid
- Marielle Hadid (media hermana)
- Alana Hadid (media hermana)
La madre de Bella Hadid es el segundo matrimonio de su padre, siendo que en 2015 vivió el divorcio de estos.
En 2012, Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, lo que la llevó al mundo del modelaje tras descartar su sueño de ser jinete de caballo.
El debut de la modelo en la agencia IMG Models fue en 2014 para dos años después modelar en Victoria’s Secret Fashion Show.
Uno de los mayores escándalos que Bella Hadid ha protagonizado fue cuando fue detenida en 2014 por manejar borracha, lo que la llevó a ser detenida 25 horas y hacer servicio comunitario en Los Ángeles.
¿Qué edad tiene Bella Hadid?
Bella Hadid tiene 29 años de edad, pues nació el 9 de octubre de 1996.
¿Quién es el esposo de Bella Hadid?
Bella Hadid no tiene esposo, pero mantenía una relación con Adan Banuelos, aunque el 27 de enero se dijo que habían terminado su romance.
¿Qué signo zodiacal es Bella Hadid?
El signo zodiacal de Bella Hadid es Libra, pues nació un 9 de octubre.
¿Cuántos hijos tiene Bella Hadid?
Bella Hadid no tiene hijos.
¿Qué estudió Bella Hadid?
Bella Hadid estudió fotografía en Parson School of Design.
¿En qué ha trabajado Bella Hadid?
Bella Hadid trabaja como modelo, siendo estas algunas de las marcas para las que ha modelado:
- Victoria’s Secret
- Desigual
- Balmain Fall/Winter
- Topshop
- Burberry
- Gles
- Moschino
- Missoni
- Bottega Veneta
- Chanel
- Vogue
- Seventeen
- The LOVE Magazine
- Versace
- Givenchy
- Óscar de la Renta
- Vivienne
- Westwood
- Ralph Lauren
- Balenciaga
- Balmain
- Dior Makeup
- Max Mara
- Michael Kors
- Calvin Klein
Por otra parte, Bella Hadid también ha tenido estas participaciones en televisión:
- The Real Housewives of Beverly Hills
- Keeping Up with the Kardashians
- Making a Model with Yolanda Hadid
- Travis Scott: Look Mom I Can Fly
- Ramy
- Yellowstone
- The Beauty
Bella Hadid también creó su propio perfume llamado Orebella.
Bella Hadid termina su relación con Adan Banuelos
La modelo Bella Hadid habría terminado su relación con Adan Banuelos, confirmó una fuente cercana a ella quien aseguró está tratando de “mantenerse ocupada y positiva”
Aunque el contexto del fin de la relación se desconoce, se dice que la relación de dos años de Bella Hadid y Adan Banuelos estuvo marcada por varios altibajos.
La última vez que se rumoró que habían terminado fue en junio de 2025, pero para octubre Adan Banuelos le dedicó un post amoroso en Instagram.
La fuente reveló que Bella Hadid percibía su relación con Adan Banuelos como “algo serio” por lo que está involucrándose en el trabajo y rodeada de sus amigos cercanos tras la ruptura.
Aunque el fin de la relación de Bella Hadid y Adan Banuelos habría llegado, aún tendrán que mantenerse en comunicación porque tienen negocios juntos relacionados con la compra de caballos.