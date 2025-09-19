Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bella Hadid -de 28 años de edad- compartió una serie de fotos desde el hospital.

La modelo estadounidense ha estado luchando contra la enfermedad de Lyme y este acercamiento a su tratamiento rompió el corazón de sus fans.

Las fotos de Bella Hadid desde el hospital que generaron preocupación

“Perdón por desaparecer siempre, los amo”, escribió Bella Hadid seguido de unas fotos desde una cama de hospital.

En varias de las imágenes la modelo yace conectada a un suero, mientras que en otras se le ve recostada y con el rostro hinchado.

Bella Hadid desde el hospital (Instagram | Bella Hadid)

Rápidamente, los fans, conscientes de la enfermedad que padece, escribieron mensajes de apoyo para Bella Hadid.

Entre los comentarios se encontraba uno de Gigi Hadid -de 30 años de edad- en el que le mostraba cariño y amor.

“¡Te amo! Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces”, se leía por parte de la hermana mayor de la modelo.

Fue en 2023 cuando Bella Hadid habló abiertamente de su enfermedad, describiéndola como un “sufrimiento invisible“.

La modelo fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2013, lo que la ha llevado a múltiples tratamientos para sobrellevar el diagnóstico.

Bella Hadid desde el hospital (Instagram | Bella Hadid)

Mamá de Bella Hadid habla de la salud de su hija y de sus fotos en el hospital

Ciertamente, las imágenes de Bella Hadid desde el hospital causaron una fuerte conmoción no solo entre los fans, sino también entre la familia de la modelo.

Su mamá, la señora Yolanda Hadid, fue una de las personas que compartieron un doloroso mensaje por la salud de su hija.

“Ver a mi Bella luchar en silencio ha desgarrado la desesperanza más profunda que siento”, escribió la mamá de Bella Hadid.

En su escrito, Yolanda Hadid buscó concientizar en torno a la enfermedad de Lyme y lo que viven las familias con un diagnóstico así en alguno de los miembros.

Aún así, habló también de la esperanza que siente tras un reciente tratamiento al que se habría sometido su hija.

Y aunque no ahondó en detalles del procedimiento, espera que los resultados sean favorables para Bella Hadid.