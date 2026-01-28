Tras dos años de relación, Bella Hadid y Adan Banuelos terminaron. Sin embargo, hay motivos por los que tendrán que mantenerse en comunicación.

Ante la ruptura, Bella Hadid de 29 años de edad, está buscando “mantenerse ocupada” pues la modelo consideraba su relación como algo “serio” aunque tuvieron algunos altibajos en el tiempo que fueron novios.

Bella Hadid y Adan Banuelos terminan su relación

El 27 de enero se dio a conocer oficialmente el fin de la relación entre Bella Hadid y Adan Banuelos de 36 años de edad, luego de poco más de dos años de relación.

Según información dada a Entertainment Tonight, la fuente cercana a la modelo estadounidense confirmó la ruptura y explicó que Bella Hadid está tratando de “mantenerse ocupada”.

Asimismo, destacó que tiene una “actitud positiva” ante el fin de su relación con el vaquero, así que está enganchada con su trabajos y amigos cercanos.

Bella Hadid, modelo. (Theo Wargo/AFP / Getty Images via AFP)

Por otra parte, la fuente explicó que Bella Hadid está procesando de esta forma la ruptura con Adan Banuelos porque consideraba que su relación era algo “serio”.

Sin embargo, Page Six asegura que los dos años de la relación, Bella Hadid y Adan Banuelos tuvieron varios altibajos que calificaban su romance como algo tormentoso.

Aunque desde junio se rumoraba que la pareja había terminado, Adan Banuelos compartió un romántico post en octubre que eliminó toda teoría. Esto además de que en diciembre también fueron captados como novios.

Hasta el momento, ni la modelo ni el vaquero han confirmado el fin de su relación públicamente.

Bella Hadid y Adan Banuelos seguirán en comunicación pese a su ruptura

La modelo Bella Hadid y Adan Banuelos terminaron, pero pese al dolor que los embarga, tendrán que mantenerse en constante comunicación por los negocios que hicieron juntos.

Además de que la modelo se había adaptado a la vida texana en la que vivía Adan Banuelos, Bella Hadid también decidió comprar junto con el vaquero caballos de millones de dólares.