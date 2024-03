Lorena Meritano y Yolanda Andrade fueron pareja, pero tuvieron una relación violenta: “Me jaló de los pelos”.

Yolanda Andrade, de 52 años de edad, y Lorena Meritano -de 53 años de edad- tiene una entrañable amistad.

Pero antes de ser las mejores amigas, la actriz argentina y Yolanda Andrade tuvieron una tormentosa relación.

Yolanda Andrade ha sido pareja de varias mujeres de la farándula y entre ellas está Lorena Meritano, quien se declara heterosexual.

Sin embargo, Lorena Meritano confesó a Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- que Yolanda Andrade supo conquistarla.

La presentadora argentina estuvo en ‘El Minuto que cambió mi Destino’ y reveló detalles de su noviazgo con la conductora sinaloense.

Yolanda Andrade y Lorena Meritano se conocieron en un taller de actuación y la conductora la comenzó a cortejar con cartas.

La relación de Yolanda Andrade y Lorena Meritano fue corta, pero muy intensa.

Sin embargo, hubo un episodio violento en su relación, pues Lorena Meritano decidió salir con un hombre a escondidas de Yolanda Andrade.

“Le mentí, le dije que me iba con mi comadre a Valle de Bravo y en realidad me fui con este chico a una finca (…) Ahí en Valle viene entrando la Yolanda (…) casi me muero, me quedé pálida”

Lorena Meritano