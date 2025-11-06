Alicia Machado es una actriz, modelo y exreina de belleza, conocida por sus polémicas opiniones.

A continuación te mostramos detalles de la vida y carrera de Alicia Machado, quien no teme decir lo que piensa.

¿Quién es Alicia Machado? La actriz, modelo y exMiss Universo

Yoseph Alicia Machado Fajardo es una modelo de origen venezolano, conocida por su trayectoria en Miss Universo, así como su trabajo como actriz.

Alicia Machado fue Miss Universo en 1996 y este título catapultó su carrera como modelo y actriz.

Alicia Machado (Instagram/@machadooficial )

¿Qué edad tiene Alicia Machado?

Alicia Machado nació el 6 de diciembre de 1976; actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alicia Machado?

Alicia Machado no está casada, pero ha sido pareja de:

José Manuel Figueroa, de 50 años de edad

Pablo Montero, de 51 años de edad

Arturo Carmona, de 49 años de edad

Roberto Romano, de 36 años de edad

¿Qué signo zodiacal es Alicia Machado?

Alicia Machado es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son optimistas, aventureros y generosos.

Alicia Machado, modelo. (@machadooficial)

¿Cuántos hijos tiene Alicia Machado?

Alicia Machado solo tiene una hija, Dinorah Valentina Hernández, de 17 años de edad.

¿Qué estudió Alicia Machado?

Alicia Machado estudió administración de empresas en la Universidad Tecnológica del Centro en Valencia.

Posteriormente, Alica Machado estudió leyes.

¿En qué ha trabajado Alicia Machado?

Alicia Machado inició su carrera en certámenes de belleza y en 1994 fue coronada como ‘Reina de la Feria de San José de Maracay’.

Tras varios concursos de belleza, Alicia Machado fue elegida como Miss Venezuela y en 1996 participó en Miss Universo.

La modelo ganó la corona de Miss Universo, pero su reinado fue polémico, luego de que Donald Trump la expusiera en los medios por su peso.

Tras entregar su corona, Alicia Machado ha trabajado como actriz en telenovelas como:

Samantha

Infierno en el paraíso

Mambo y Canela

Amor sin maquillaje

Hasta que el dinero nos separe

La Madame

Amores que engañan

Alicia machado también ha tenido una larga trayectoria en realitys como:

La granja de los famosos

Mira quien baila

MasterChef Colombia y Celebrity

¿Quién es la Máscara?

La Casa de los Famosos

Top Chef