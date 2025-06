Una opinión de Alicia Machado de 48 años de edad, en Miss Universo Latina, el Reality sobre el equipo rubí de Andrea Meza desató la discusión entre ambas.

Pese a que Andrea Meza llegó a Miss Universo Latina, el Reality a sustituir a Zuleyka Rivera de 37 años de edad, como capitana del equipo rubí, eso no la limitó a enfrentarse a Alicia Machado.

Hubo encontronazo entre Andrea Meza de 30 años de edad y Alicia Machado en Miss Universo Latina, el Reality, luego de que la venezolana se burló del equipo rubí.

La nominación de los jueces de Miss Universo Latina, el Reality a Génesis fue cuestionada por Andrea Meza, pero el calor de un reclamo pasó a otro nivel.

Y es que luego de que Andrea Meza dio por terminada una conversación con los jueces de Miss Universo Latina, el Reality por no darle argumentos de las fallas que llevaron a Génesis a la nominación, pasó a una burla de Alicia Machado.

Esto debido a que el equipo rubí de Andrea Meza volvió a mostrar diferencias entre las mismas participantes a lo que la exMiss Universo se dijo “cansada” de esa pelea

Y aunque Andrea Meza no mencionó al equipo esmeralda ni hizo una crítica sobre Alicia Machado, la venezolana se burló de la situación que vive el equipo rubí.

Los comentarios de Alicia Machado llevaron a Andrea Meza a defender a su equipo recordándole “vamos ganando” Miss Universo Latina, el Reality.

Por otra parte, Andrea Meza incluso le dejó ver que llegó a Miss Universo Latina, el Reality a “meter cizaña” asegurando que durante su ausencia como capitana “estábamos tan tranquilos”.

Asimismo, le recordó que si ganó La Casa de los Famosos de Telemundo fue por conflictiva, aludiendo a que Alicia Machado solo crea polémica a donde va.

Incluso, ambas capitanas se recordaron mutuamente que ganaron Miss Universo, pero Andrea Meza remató diciéndole a Alicia Machado “si me siguen picando te voy a responder”.

Andrea Meza se defendió de Alicia Machado por una burla que hizo a su equipo en Miss Universo Latina, el Reality, pero la pelea no terminó en el programa.

Y es que cada una tomó sus redes sociales para aclarar y dar su opinión sobre el pleito que vivieron durante el programa en vivo de Miss Universo Latina, el Reality.

Andrea Meza lamentó que ahora se le vea como conflictiva luego de que ella solo se defendió de una burla de Alicia Machado y de la nominación de los jueces.

Además, señaló hacia la producción de Telemundo que el llegar en lugar de Zuleyka Rivera en Miss Universo Latina, el Reality no fue para llenar una silla.

“Lo que me da risa es que pensaban que yo venía a sentarme y llenar una silla vacía y que no iba a dar opinión y que no iba a cuestionar. Pero yo no vine a eso, si querían un maniquí, yo no soy (...) y ahora resulta que ahora yo soy la problemática”.

Por su parte, Alicia Machado actuó en papel de víctima asegurando que el decir “excelente ambiente laboral” solo era un meme y que le resultó extraña la reacción de Andrea Meza cuando han convivido en Hoy Día.

Asimismo, señaló que cree que Andrea Meza “no entiende” el objetivo de Miss Universo Latina, el Reality, asegurando que no es para que ellas como capitanas de equipo peleen, sino que las participantes luchen por ganar.

“Como ella [Andrea Meza] está recién llegada, tal vez no entiende la mecánica del show, la competencia no es conmigo es entre las chicas (...) No me lo esperaba, me sorprendió muchísimo que me desvalorizara como lo hizo”.

Alicia Machado, exMiss Universo.