Alex Garza fue anunciada como una de las co-conductoras de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca.

La presentadora se dio a conocer en 2008 como una de las concursantes de la sexta generación de La Academia.

¿Quién es Alex Garza?

Alex Garza es una cantante, actriz, locutora y conductora de televisión originaria de Monterrey, Nuevo León.

Alex Garza (@alexitagarza / Instagram)

¿Qué edad tiene Alex Garza?

Alex Garza nació el 20 de febrero de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alex Garza?

Alex Garza tiene una relación con el actor Markín López, de 42 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Alex Garza?

Alex Garza es Piscis, signo zodiacal que rige a las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.

¿Cuántos hijos tiene Alex Garza?

Alex Garza no tiene hijos aún, pero sí ha expresado su deseo de formar una familia en el futuro.

Alex Garza (@alexitagarza / Instagram)

¿Qué estudió Alex Garza?

Alex Garza estudió Ciencias de la Comunicación.

¿En qué ha trabajado Alex Garza?

Alex Garza debutó en la televisión como participante de La Academia, sexta generación.

Tras ello, se sumó como conductora a programas de TV Azteca, como:

Venga el Domingo

Corazón Grupero

Al Extremo

Alex Garza (@alexitagarza / Instagram)

Alex Garza es una de las co-conductoras de La Granja VIP de TV Azteca

A unas semanas del estreno de La Granja VIP, Alex Garza fue revelada como una de las co-conductoras del programa.

El gran anuncio se hizo en el programa matutino Venga la Alegría.

La regiomontana, conocida por su versatilidad y carisma, compartirá créditos con Kristal Silva y Adal Ramones.

En su visita a Venga la Alegría, Alex Garza comentó que ella estará a cargo de la pre y la postgala de eliminación que se transmitirá los domingos.

También, dijo, acompañará a Mallezaa en la conducción de contenidos digitales.

Además, conducirá el programa Cacareando en la granja, que se emitirá de lunes a viernes para dar un resumen de lo que sucede en el 24/7 de La Granja VIP.