Alejandro Fierro, conocido en redes como Alejandro Frr y por su personaje cómico “Elsa Buchona”, es un influencer y cantante mexicano que recientemente cobró relevancia internacional tras sobrevivir al ataque armado en el que murió su amigo y socio César Gastélum en Culiacán.

Con más de 290 mil seguidores en TikTok y 358 mil suscriptores en YouTube, Alejandro Fierro ha construido su carrera con vlogs, retos y música.

Tras el crimen, Alejandro Fierro rechazó teorías que lo vinculan al hecho y aseguró haber declarado ante las autoridades.

Alejandro Fierro, influencer y cantante (Tomada de video )

¿Quién es Alejandro Fierro, influencer y cantante?

Alejandro Fierro, también conocido en redes sociales como Alejandro Frr o por su personaje cómico “Elsa Buchona”, es un influencer y cantante mexicano que nació el 15 de febrero de 2005 en México.

Ha consolidado una comunidad importante en plataformas digitales, contando con más de 290,000 seguidores en TikTok y un canal de YouTube con más de 358,000 suscriptores donde comparte vlogs, retos y su carrera musical.

Su nombre cobró relevancia internacional recientemente tras haber sido el principal testigo y sobreviviente del asesinato del también influencer César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa.

¿Cuántos años tiene Alejandro Fierro, influencer y cantante?

Alejandro Fierro tiene 21 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alejandro Fierro, influencer y cantante?

No hay información publica que confirme que Alejandro Fierro se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Fierro, influencer y cantante?

Alejandro Fierro es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Fierro, influencer y cantante?

Alejandro Fierro no tiene hijos.

Alejandro Fierro, influencer y cantante (Tomada de video )

¿Qué estudió Alejandro Fierro, influencer y cantante?

No existe registro público que indique los estudios de Alejandro Fierro.

¿En qué ha trabajado Alejandro Fierro, influencer y cantante?

Alejandro Fierro se dedica a crear blogs personales, videos de desafíos con amigos y producciones musicales que también distribuye en plataformas como Spotify.

Publicó su primer video en YouTube en septiembre de 2021. Uno de sus contenidos más virales fue un reto de permanecer toda la noche escondido en un Walmart, el cual superó el millón de vistas.

Formaba parte de un círculo de streamers y tiktokers en Sinaloa y mantenía una relación de amistad y sociedad muy estrecha con César Gastélum, a quien consideraba un “hermano”.

Alejandro Fierro se encontraba junto a Gastélum en el momento del ataque armado en el sector Tres Ríos de Culiacán.

Ambos estaban realizando una transmisión en vivo para la plataforma Kick bajo el reto “Siendo Rappi en mi camioneta”, por lo cual vestían uniformes de repartidores.

Durante el evento, Fierro resultó ileso, aunque posteriormente reveló en sus canales de difusión que los agresores también le dispararon a él, pero no lograron impactarlo.

Tras el crimen, expresó estar “destrozado” por la pérdida de su socio y amigo, a quien le dedicó diversos homenajes, incluyendo el envío de un gran arreglo floral a su funeral y mensajes conmovidos en Instagram.

A raíz del asesinato, surgieron teorías en redes sociales que acusaban a Fierro de haber estado involucrado en la planeación del crimen o de haber “puesto” a su amigo.

El influencer ha rechazado categóricamente estas versiones, calificándolas de infundadas y criticando duramente a los usuarios y medios que actúan como “detectives” sin pruebas.

Alejandro Fierro aclaró que ya realizó las declaraciones necesarias ante las autoridades correspondientes para esclarecer el caso.