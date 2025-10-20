El nombre de Alan Biancci se pone en tendencia, tras su compromiso con el periodista Mariano Riva Palacio.

Por lo que te contamos ¿quién es Alan Biancci, el prometido de Mariano Riva Palacio? Esto es lo que sabemos.

¿Quién es Alan Biancci, el prometido de Mariano Riva Palacio?

Pese a mantener sus redes sociales privadas, se conoce que Alan Biancci es periodista, director editorial, y le gusta viajar.

¿Quién es Alan Biancci? El prometido de Mariano Riva Palacio (@jmrivapalacio)

¿Qué edad tiene Alan Biancci?

Se desconoce la edad de Alan Biancci

¿Quién es la pareja de Alan Biancci?

Alan Biancci es pareja del periodista Mariano Riva Palacio, con quien se comprometió recientemente en octubre de 2025 en París, Francia.

¿De qué signo zodiacal es Alan Biancci, el prometido de Mariano Riva Palacio?

Al no tener el dato público de su fecha de nacimiento se desconoce el signo zodiacal es Alan Biancci, el prometido de Mariano Riva Palacio.

¿Cuántos hijos tiene Alan Biancci?

Alan Biancci no tiene hijos.

¿Qué estudió Alan Biancci, el prometido de Mariano Riva Palacio?

No se tiene conocimiento de la formación académica de Alan Biancci, el prometido de Mariano Riva Palacio.

¿En qué ha trabajado Alan Biancci?

Se conoce que Alan Bianchi ha trabajado como periodista y editor; además de que en las pasadas elecciones para el Poder Judicial, fue candidato a Diputado Federal del Distrito XI, según sus redes.

Alan Biancci se compromete con Mariano Riva Palacio

Tras un año y 11 meses de noviazgo, a través de sus redes sociales el periodista Mariano Riva Palacio dio a conocer su compromiso con su novio Alan Biancci.

Compromiso que se dio en medio de sus vacaciones por París, Francia, y aprovechando la ciudad del amor, Mariano Riva Palacio dio el paso para pedirle matrimonio a Alan Biancci en la icónica Torre Eiffel.

Por ahora se desconoce los planes a seguir para el próximo matrimonio entre Mariano Riva Palacio y Alan Biancci.