Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca se pone en la mira de los reflectores tras comprometerse con su novio en París.

Por lo que acá te contamos todo lo que sabemos de ¿quién es Mariano Riva Palacio?

¿Quién es Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca?

Mariano Riva Palacio es un periodista mexicano con más de 26 años de carrera, principalmente en la televisión

Por lo que a Mariano Riva Palacio se le conoce por haber sido conductor titular por varios años en Tv Azteca.

¿Qué edad tiene Mariano Riva Palacio?

Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca tiene actualmente 53 años de edad.

¿Quién es la pareja de Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca?

La pareja de Mariano Riva Palacio es Alan Biancci -se desconoce su edad-, se comprometió recientemente en octubre de 2025 en París.

Mariano Riva Palacio se comprometió con su novio en París (@jmrivapalacio )

¿De qué signo zodiacal Mariano Riva Palacio?

Al no tener información pública sobre su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Mariano Riva Palacio.

¿Cuántos hijos tiene Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca?

Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca no tiene hijos.

¿Qué estudió Mariano Riva Palacio?

Se desconoce la formación académica de Mariano Riva Palacio, sin embargo, a lo largo de su trayectoria se ha dedicado profesionalmente al periodismo.

¿En qué ha trabajado Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca?

Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca tiene 26 años de experiencia en el periodismo, profesionalmente cuenta con créditos como:

Titular de “Hechos sábado”

Conducción de programas, Ciudad Desnuda y Hechos en TV Azteca

Actualmente Mariano Riva Palacio, escribe para Forbes México y es conductor titular de Reporte Índigo.

Entre los reconocimientos a Mariano Riva Palacio, ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y 2015.

Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca se compromete con su novio

Desde París, Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca dio a conocer la noticia de su compromiso con su novio, Alan Biancci.

Compromiso de Mariano Riva Palacio y su novio Alan Biancci tras casi dos años de relación sentimental.

Entre posteos en sus redes sociales, Mariano Riva Palacio se dijo muy feliz de este nuevo paso en su vida, además de haber tenido las mejores vacaciones en París.

Hasta ahora se desconoce los planes de Mariano Riva Palacio, ex conductor de Tv Azteca para su próxima boda, tras comprometerse.