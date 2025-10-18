El periodista y ex conductor de TV Azteca, Mariano Riva Palacio, de 53 años de edad, anunció su compromiso con su novio Alan Biancci, en una romántica propuesta ocurrida en París, con la Torre Eiffel como testigo.

“Me dijo que sí” Mariano Riva Palacio, ex conductor de TV Azteca

A través de sus redes sociales, el 13 de octubre de 2025 Mariano Riva Palacio compartió una imagen en la que aparecen ambas manos entrelazadas y un anillo de compromiso, con el emblemático monumento parisino de fondo.

En la publicación, el comunicador escribió en francés: “Me dijo que sí”, confirmando la noticia que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Mariano Riva Palacio y su novio Alan Biancci se comprometen en París tras casi dos años de relación

El periodista y exconductor de TV Azteca, Mariano Riva Palacio, anunció su compromiso con su novio Alan Biancci, a menos de dos años de iniciar su relación.

El romántico momento ocurrió durante un viaje a París, la ciudad del amor, donde la pareja celebraba su aniversario número 1 año y 11 meses.

Aprovechando la ocasión especial, Riva Palacio decidió dar el siguiente paso en su relación y pedir matrimonio a su pareja frente a la icónica Torre Eiffel.

El comunicador compartió la noticia en sus redes sociales con una fotografía en la que se aprecian sus manos entrelazadas y el anillo de compromiso, acompañada de la frase en francés “Me dijo que sí”.

El viaje no solo marcó el inicio de una nueva etapa en su historia de amor, sino que la pareja prometió volver a París, el lugar donde comenzó su compromiso.

Las muestras de cariño y felicitaciones no se hicieron esperar, y cientos de seguidores celebraron el amor de Mariano Riva Palacio y Alan Biancci, deseándoles una vida llena de felicidad.

Mariano Riva Palacio se comprometió con su novio en París (@jmrivapalacio )

Felicitaciones y muestras de cariño para Mariano Riva Palacio y Alan Biancci

La publicación desató una ola de felicitaciones por parte de fans y colegas del periodista, quienes celebraron la noticia con mensajes de apoyo y cariño.

Entre los comentarios se pueden leer frases como: “Se merecen el uno al otro, que tengan una vida llena de amor y bendiciones”, “Felicidades, que viva el amor” y “Apuntadísimos para la boda”.

Hasta el momento, ni Mariano Riva Palacio ni Alan Biancci han revelado más detalles sobre la fecha o el lugar donde se celebrará la boda, pero el anuncio ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales.