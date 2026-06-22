Abigail Alfaro es esposa del actor Luis de Alba, con quien lleva 35 años de relación y han estado juntos en complicadas situaciones de salud.

El pasado 21 de junio, Luis de Alba reveló que había sufrido una caída que le provocó una lesión en el rostro.

¿Quién es Abigail Alfaro? Esposa de Luis de Alba

Abigail Alfaro es actriz y manager de Luis de Alba, con quien se casó en enero de 2018 tras más de 27 años como pareja.

Recientemente, Abigail Alfaro reveló detalles sobre la salud de Luis de Alba tras sufrir un desmayo que le provocó una caída.

Luis de alba presentó una lesión en el rostro y actualmente está bajo supervisión médica para descartar problemas de salud.

Luis de Alba y Abigail Alfaro (especial )

¿Qué edad tiene Abigail Alfaro?

Se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Abigail Alfaro, pero nació en 1971; actualmente tiene 55 años de edad.

¿Quién es el esposo de Abigail Alfaro?

Abigail Alfaro mantiene una relación con Luis de Alba desde hace 35 años; se casaron en 2018 y legalmente llevan 8 años casados.

¿Qué signo zodiacal es Abigail Alfaro?

Se desconoce el signo zodiacal de Abigail Alfaro.

¿Cuántos hijos tiene Abigail Alfaro?

Abigail Alfaro tiene dos hijos con Luis de Alba:

Luis Ángel de Alba

André Alejandro de Alba

Abigail Alfaro, esposa de Luis De Alfaro (Instagram/@abigail700501)

¿Qué estudió Abigail Alfaro?

Abigail Alfaro estudió una carrera técnica de enfermería y actuación.

¿En qué ha trabajado Abigail Alfaro?

Abigail Alfaro se dedicó a la actuación por un tiempo y ha sido manager de Luis de Alba.

Ha trabajado en películas como:

El tesorito de Crispín

El gandalla Hussein

Uzi ráfaga mortal