Luis de Alba ya preparó su testamento y reveló los detalles tras sufrir un aparatoso accidente que le provocó fuertes lesiones en el rostro.

El pasado 21 de junio, Luis de Alba compartió un video para confirmar que estaba hospitalizado tras sufrir una caída que le provocó un hematoma en el rostro y cabeza.

El actor se sinceró con Sale el Sol y confirmó que ya tiene su testamento listo y lo hizo con la intención de proteger el patrimonio de sus hijos.

Luis de Alba da detalles sobre su testamento tras sufrir una aparatosa caída

A lo largo de los años, Luis de Alba ha sufrido accidentes que han terminado en cirugías, lo que ha provocado que el actor decidiera tener todo en orden para evitar problemas entre sus herederos.

Luis de Alba tiene cinco hijos y ya repartió entre ellos los bienes en su testamento, el cual fue redactado por su esposa Abigail Alfaro.

“Mis hijos están listos, su patrimonio que no es grande ya está para que puedan vivir aquí en Guadalajara y México. Los otros dos que tengo en Estados Unidos y otra tengo en Inglaterra, todo ya está hecho” Luis De Alba

Luis de Alba (Agencia México )

El actor desea que la repartición de sus bienes sea equitativa y bromeó diciendo que duda de la redacción de su testamento, ya que su esposa es quien había intervenido en la creación de dicho documento.

Luis de Alba tiene 81 años de edad y continúa vigente en la actuación, pues actualmente es parte del elenco de Perfume de Gardenia.

El también comediante menciona que no está entre sus planes el retiro y desea seguir trabajando.

“Mientras pueda caminar, hablar, tocar el piano, cantar, yo voy hacer lo que hago. Mi medicina es estar en el escenario” Luis de Alba

Luis de Alba sigue sin diagnóstico tras aparatosa caída

Abigail Alfaro reveló que Luis de Alba sufrió la caída tras desmayarse en su casa y estuvo inconsciente por 8 horas.

Luis de Alba fue hospitalizado y resultó con una lesión leve en el rostro por la caída, pero le realizaron diversos análisis para determinar qué provocó el desmayo.

Hasta el momento, los médicos de Luis de Alba no han encontrado el motivo de la caída.

“Me hicieron análisis de todo (…) nada, estoy bien, no me duele nada, puedo ver, pero estoy trabajando” Luis De Alba