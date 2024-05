Sugey Ábrego -de 45 años de edad- no soporta a Aurea Zapata y la modelo reveló la razón, su ex amiga la traicionó de la peor forma.

Desde que Aurea Zapata -de 47 años de edad- denunció a Patricio Cabezut por el presunto abuso sexual a sus hijas, han surgido varios rumores de ella.

Uno de estos asegura que se “metió” con el marido de una de sus amigas y otra de sus ex amistades la acusa de ser traicionera.

Patricio Cabezut ha sido defendido por varias personalidades del medio, entre ellos Sugey Ábrego, quien lo considera un caballero.

Sugey Ábrego confesó a los medios que ella fue amiga de Aurea Zapata, pero terminó su relación con ella por ser una “mala persona”.

“Yo no tengo nada que decir de esa señora (Aurea Zapata) Solo te puedo decir que en mi experiencia, yo me alejé de ella porque me dijeron que vendió una nota de mi matrimonio cuando estaba casada a una revista”

Sugey Ábrego