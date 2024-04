Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- están involucrados en un chisme, pues aseguran que son novios y Mayela Laguna está muy afectada por el rumor.

La situación de Aurea Zapata -de 47 años de edad- se sigue complicando, pues una ex amiga asegura que tuvo un romance con el hijo de Silvia Pinal.

Mayela Laguna -de 39 años de edad- es una de las más afectadas por el rumor, al punto que tuvo que hacer una petición en Instagram.

Aurea Zapata no sólo se enfrenta al proceso legal contra Patricio Cabezut por el presunto abuso sexual a sus hijas, también hay varios rumores en su contra.

El canal de YouTube de Kadri Paparazzi entrevistó a una supuesta ex amiga de Aurea Zapata, quien reveló que la actriz habría tenido un romance con Luis Enrique Guzmán.

Al parecer, Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán tuvieron un romance hace años, mientras ambos trabajaban en Mujer caso de la vida real.

La ex amiga de Aurea Zapata asegura que la actriz retomó su relación con Luis Enrique Guzmán y actualmente viven juntos en la casa de Silvia Pinal.

Aunque esto sigue siendo un rumor, Jorge Carbajal confirmó que Aurea Zapata sí sería pareja de Luis Enrique Guzmán.

Jorge Carbajal contó en su programa En Shock que Aurea Zapata y sus hijas se han llegado a quedar fines de semana completos en la casa de Luis Enrique Guzmán.

Además, la hijas de Aurea Zapata estarían usando la habitación y juguetes que eran de Apolo.

Este rumor ha provocado que varios medios busquen a Mayela Laguna, pues quieren saber si ella ya estaba enterada de este romance.

Mayela Laguna compartió un mensaje en su cuenta de Instagram pidiendo que dejan de preguntarle sobre Luis Enrique Guzmán, pues no estaba enterada de su nueva relación.

“No voy a contestar sobre cosas que no me constan ni me corresponden. Tengo muchas prioridades, entre ellas mi salud y mi paz mental”

La ex pareja de Luis Enrique Guzmán aseguró que no sabe nada de la nueva relación del hijo de Silvia Pinal y pide que dejen de cuestionarla sobre el tema.

“Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo o no te imagines, me sudan las manos cabrón, de repente me llega esta información, estoy en shock”

Mayela Laguna