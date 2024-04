Una más se le suma a Patricio Cabezut, pues le salió un hijo que no habría reconocido, y un cercano al conductor ya acusó a Aurea Zapata de ser la que inventó el chisme.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata siguen dando de qué hablar, pero ahora es un amigo del conductor quien está haciendo de vocero, porque no puede creer todo lo que le han inventado.

Pero ¿qué fue lo que pasó? Te contamos sobre el hijo no reconocido que le sacaran a Patricio Cabezut -de 57 años de edad- y lo que el amigo declaró sobre Aurea Zapata.

Patricio Cabezut tendría un hijo no reconocido y hasta Aurea Zapata lo sabe

Por el tema legal que tiene Patricio Cabezut con Aurea Zapata -de 47 años de edad-, se le están sacando varios trapitos al sol al conductor, entre ellos, un presunto hijo no reconocido.

El 15 de abril, la revista TVNotas compartió información que un amigo de la infancia de Patricio Cabezut, les dio, señalando que tiene un hijo abandonado.

Patricio Cabezut, actor. (Agencia México)

Según el testimonio anónimo, esto sucedió cuando Patricio Cabezut formaba parte de DTNT, una banda de rock que hizo en su natal Tampico.

Fue ahí donde conoció a una chica cuando la dejó embarazada teniendo alrededor de 20 años de edad, sin embargo, este nunca se hizo responsable.

A pesar de que la mujer le dijo e incluso el padre de Patricio Cabezut hizo una prueba de ADN al bebé, el conductor se negó a verlo como un hijo.

Incluso, se dice que la propia madre del hijo no reconocido, prefirió distanciarse de Patricio Cabezut por el poder que tenía su familia y el miedo a que le hicieran algo.

Por otra parte, Patricio Cabezut se mudó a la CDMX, pero no creas que su hijo nunca lo buscó.

Según lo dicho por el testimonio, cuando este conducía Hoy, su hijo lo buscó, pero este se negó con un “no sé quien eres” y aseguró que se mantenía alejado para que no le pidieran dinero.

Y no, no creas que Aurea Zapata no sabía, pues según la revista, al tener el testimonio le llamaron y ella confirmó saber del hijo con un “sí, me lo confesó”, pero colgó luego de decir que no hablaría de ello.

Amigo de Patricio Cabezut culpa a Aurea Zapata de inventarle al hijo no reconocido

Patricio Cabezut está escondido de las autoridades, sin embargo sostiene conversaciones con sus cercanos, como un amigo que salió a defenderlo y a culpar a Aurea Zapata de todo.

Aurea Zapata, exesposa de Patricio Cabezut. (AureaZapataActrizConductoraDeTv / Facebook)

En entrevista con ‘El Mich TV’, Daniel Morales dijo desconocer si Patricio Cabezut tiene o no un hijo no reconocido, pero no dudó en decir que Aurea Zapata inventó todo.

A pesar de que Daniel Morales negó saber la verdad, señaló que hablando con su amigo sobre el tema, él mismo dijo que no sabía si si era su hijo o no.

“Platiqué un poco con Patricio ayer, la verdad no sé si sea verdad o no, sabrá Dios, me dijo que él desconoce eso también”. Daniel Morales, amigo de Patricio Cabezut.

Sin embargo, la poca información no limitó a Daniel Morales de decir que Aurea Zapata estaba inventario ese chisme por el tema legal que tienen.

“Este rumor sale obviamente de Aurea”. Daniel Morales, amigo de Patricio Cabezut.

Incluso, señaló en más de una ocasión que el supuesto hijo no reconocido de Patricio Cabezut es “irrelevante” con el tema legal que tiene al no ver a sus hijas con Aurea Zapata.