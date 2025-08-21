El auge de las peleas de box están con todo y es que entre Caeli y YosStoP hubo la reta para subirse al ring, pero una de ellas declinó porque la otra solo busca foco.

Las dos mujeres fundadoras del contenido en YouTube, Caeli de 35 años de edad y YosStoP, podrían haber terminado su rivalidad eterna con una pelea de box, pero parece que no sucederá.

¿Qué pasó entre Caeli y YosStoP? Hubo reto para pelea, pero una ya maduró

Luego del auge que dejó Supernova: Orígenes, varios influencers -actuales y de antaño- han declarado su interés por subirse al ring, como Caeli.

Caeli, influencer. (@caeliyt)

Y es que a través de una historia en redes sociales, Caeli dejó claro que sí tiene interés de ir a Supernova: Orígenes 2026, pero solo con una “pelea épica” que sería con su archirrival, YosStoP.

Incluso, Caeli aseguró “ustedes saben” que con YosStoP tiene rivalidad e incluso que existe odio, por lo que pide una pelea de box con la influencer Yoseline Hoffman.

Ante ello, YosStoP no tardó en responder y aunque primero lo hizo a través de un texto diciendo que Caeli la ama y la odia al mismo tiempo, declinó totalmente con un “yo no me presto para eso”.

Sin embargo, debido a sus polémicas declaraciones YosStoP después compartió un video en redes sociales estallando contra Caeli con un “¿otra vez tienes hambre?”, le dijo.

Y es que a la perspectiva de YosStoP, Caeli la menciona cuando necesita llamar la atención porque solo así tiene foco, además de que cree es muy incongruente.

“¿Otra vez tienes hambre? (...) De atención, de ser vista. Y es que cada vez que quieres ser relevante o quieres ser noticia hablas de mí”. YosStoP, influencer.

Esto debido a que Yoseline Hoffman cuenta haber hablado con Caeli disculpándose por las críticas que le hizo en el pasado, pero que la influencer se quiso aprovechar diciéndole que la ama y luego intentándola besar “a la fuerza”.

Además, YosStoP dijo aceptar si Caeli la odia, asumiendo que la youtuber quiera que “te parta tu madre” en un ring de box, pero ella definitivamente no se prestará a eso, “he podido madurar”.

“¿Para qué? Para que cuando te gane digas ‘me hizo mucho daño y me golpeó de más’ y puedas ser la forever víctima (...) Yo no te odio, nunca te he odiado, simplemente no me caes bien”. YosStoP, influencer.

YosStoP pide a Caeli que no la vuelva a mencionar

YosStoP estalló contra Caeli negándose a subir al ring de Supernova: Orígenes para que la influencer enfrente sus problemas del pasado con golpes, pero además le pidió ya superarla.

Una generación tiene bien claro el ‘aporte’ que dio YosStoP y Caeli a YouTube con sus videos, además de la fuerte rivalidad que había entre ambas.

Sin embargo, si algo dejó claro YosStoP es que no odia a Caeli y mucho menos “te hice bullying” aunque sí admitió haberla criticado unas cinco veces durante su mayor despunte en YouTube.

YosStop, influencer. (@justyoss)

Ante ello y asumiéndose como una señora madura, YosStoP le pidió a Caeli no volverla a mencionar, explicando que ella ya cerró el ciclo con la ahora cantante.

“Espero que por favor pueda estar ausente de tu boca y no volver a ser mencionada nunca más porque no tiene sentido que me menciones”. YosStoP, influencer.

Finalmente, YosStoP le hizo ver a Caeli “lo patólogico” que es su deseo de que una persona que a su perspectiva “te daño tanto” la golpeé.

Hasta el momento, Caeli no ha respondido a los argumentos que YosStoP le dio para no subirse al ring de box con ella.