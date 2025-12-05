Yoss Hoffman recuerda su ingreso a prisión hace cuatro años, sobre lo que denuncia secuestro y extorsión antes, y después de salir de la cárcel.

En junio de 2021 detuvieron a Yoseline Hoffman -de 35 años de edad- por posesión y difusión de pornografía infantil.

Yoss Hoffman asegura que fue víctima de secuestro y extorsión tras ser detenida

El 30 de noviembre de 2021 fue liberada Yoss Hoffman de Santa Martha Acatitla, tras permanecer 4 meses en la cárcel.

Cuatro años después de este suceso, Yoss Hoffman hizo un video en TikTok para recordar el complicado momento que vivió tras ser liberada de prisión.

“Hoy se cumplen cuatro años de la peor experiencia que he vivido en mi vida (…) después de haber sido secuestrada de mi casa y extorsionada para dar todo lo que tenía, y pagar cosas que yo no tenía que pagar” Yoss Hoffman

Yoss Hoffman asegura que fue secuestrada el día que la detuvieron en su casa y tras salir tuvo que pagar con todo lo que tenía la reparación del daño a su víctima, lo cual lo describe como extorsión.

“Fui silenciada por tres años, de no poder decir lo que realmente me hicieron y que aún no lo he dicho. Hace 4 años viví tortura física y psicológica” Yoss Hoffman

Asimismo, la influencer comentó que tras vivir esta situación, pudo reseguir poco a poco y soltar.

“Hoy como muchas veces lo voy a repetir. No agradezco la experiencia, para nada, pero a lo que me trajo, uff, no hubiera sucedido, no hubiera estado en este presente” Yoss Hoffman

Critican a Yoss Hoffman por “no aprender” de sus errores

Yoss Hoffman dio a entender que no merecía haber estado en la cárcel y que sigue callando irregularidades del proceso legal que la mantuvo en prisión.

El video generó polémica en TikTok, pues los seguidores de la influencer creen que aún no aprende de su errores y se está victimizando.

“No entendiste nada”, “No eres víctima” y “Cuando se comete un delito se debe pagar de alguna forma”, fueron los comentarios.

Los seguidores de Yoss Hoffman la acusaron de seguir hablando del tema para monetizar.

Mientras que otros comentarios celebraban que Yoss Hoffman haya superado esa etapa de su vida y siga adelante con su vida.

Yoss Hoffman tuvo que pagar una reparación del daño con un departamento con valor de 2 millones de pesos, un auto y 118 mil pesos en efectivo.