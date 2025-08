YosStop -de 35 años de edad- delató a su hermano y confirmó el romance entre Ryan Hoffman y Lis Vega, aunque ellos lo nieguen.

Ryan Hoffman -de 37 años de edad- y Lis Vega llevan tres meses saliendo, pero se niegan a ponerle una etiqueta a su relación.

Aunque Ryan Hoffman sigue negando que Lis Vega sea su pareja, YosStop ya confirmó el romance.

Al respecto, YosStop contó que este fin de semana se reunirá con Ryan Hoffman y por fin conocerá a Lis Vega, de 47 años de edad.

Los que confirma que la relación se está formalizando, pues el siguiente paso es que Lis Vega conozca a la familia de Ryan Hoffman.

“Todavía no la conozco, entre que se va de viaje él o me voy de viaje yo, no la he conocido, pero se supone que este fin sí”

YosStop