En algo que nadie esperaba, Belinda, de 36 años, se subió a un microbús de la CDMX para “asaltar” a los pasajeros. La famosa cantante comenzó a pedir “carteras y celulares” con la clásica frase “ya se la saben”.

Esto ante la mirada de todos los presentes, que no perdieron la oportunidad de grabar a Belinda “asaltando” en un microbús de la CDMX; incluso le pidió a alguien que le diera su reloj “Cartier”.

Belinda desató las risas al subirse a “asaltar” a un microbús

El asalto de Belinda al microbús en la CDMX fue una de las tantas ocurrencias de la cantante en locación, pues todos los pasajeros eran extras o conocidos de la también actriz.

Lo cual desató las risas entre todo el mundo, pues Belinda se metió mucho en su papel de asaltante, quitando carteras, celulares y pidiendo a todos que le dieran lo que traían.

Belinda en microbús de la CDMX (Especial)

Esto mientras algunas personas aprovecharon para grabar el curioso momento, pues es posible que nunca se volviera a ver a Belinda quitándole sus cosas a los pasajeros de un microbús en la CDMX.

El momento fue subido a una de las historias de Instagram en la cuenta oficial de la protagonista de la próximas serie de Carlota en HBO Max.

Belinda en microbús de la CDMX (Especial)

Belinda se subió al microbús durante su colaboración en la canción del Mundial 2026

Todo indica que este curioso momento de Belinda en el microbús de la CDMX se dio durante la grabación de su colaboración para la canción del Mundial 2026.

Se sabe que Belinda estuvo en CDMX en la últimas semana de marzo, para colaborar con Los Ángeles Azules para una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

Todo indica que el microbús que fue asaltado por Belinda formaba parte del video y locación donde se grabó la mencionada melodía.

Lo que no era parte del acto fue la idea de Belinda de quitarle sus cosas a la gente con la que estaba colaborando, de ahí que todos se llevaran una grata sorpresa.