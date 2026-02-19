El 17 de febrero se cumplió un año de la muerte de Paquita la del Barrio y esto pasó con su herencia.

Paquita la del Barrio heredó toda su fortuna a sus tres hijos y nietos; trascendió que la cantante dejó una cantidad millonaria, fruto de sus más de 40 años de trabajo.

Esto pasó con la herencia de Paquita la del Barrio a un año de su muerte

A diferencia de otros artistas, Paquita la del Barrio dejó todos sus puntos en orden y su testamento fue claro.

Paquita la del Barrio dividió su fortuna y propiedades entre sus hijos: Javier, Iván Miguel y Martha Elena.

Paquita la del Barrio, cantante. (Agencia México)

El testamento de Paquita la del Barrio se leyó un mes después de su muerte y sus herederos quedaron conformes con lo estipulado.

La familia de la cantante aclaró que no había conflictos entre sus herederos y seguirían con el proceso correspondiente para obtener la herencia.

Viola Viveros, hermana de Paquita la del Barrio, no fue considerada en el testamento, pero la cantante dejó claro que no pensaba pedir nada.

Paquita la del Barrio heredó un conjunto de terrenos a uno de sus nietos, pero estos tienen problemas con las escrituras.

Los hijos de la cantante acordaron iniciar el proceso correspondiente para regular la propiedad y que esta sea heredada por el nieto de la cantante, tal como lo estipuló.

Hijos de Paquita la del Barrio también heredaron un deuda

Así como los beneficios, los herederos de Paquita la del Barrio adquirieron responsabilidades.

Pues la cantante tenía una deuda de más de un millón de pesos a la disquera Musart, ya que le prestaron esta cantidad para saldar una deuda con el SAT.

Este préstamo no fue saldado en su totalidad, por lo que sus hijos deberán cumplir con esta cantidad.

Francisco Torres contó en mayo de 2025 a Venteando, que la disquera le propuso a Paquita la del Barrio pagar su deuda con las regalías de su música.

Sobre el tema, cabe destacar que Paquita la del Barrio no estipuló en su testamento quiénes serían los beneficiarios de sus regalías musicales.