Mucho se sabe que ‘Luis Miguel, la serie’ es más cercano a la ficción que a la vida real del cantante, sin embargo, Armando Manzanero si fue parte de la vida de ‘El Sol’.

Pero ¿Cuál es la verdadera historia de amistad entre Luis Miguel y Armando Manzanero?

En varias escenas de la serie se puede ver a Armando Manzanero molesto por la informalidad de Luis Miguel al producir ‘Segundo Romance’ pero ¿fue real?

Como se sabe, Armando Manzanero fue un excelente compositor y el encargado de las letras en el disco ‘Romance’ de Luis Miguel en 1991.

‘Romance’ fue un disco que tuvo competencia con ‘Aries’ en cuanto a ventas, pues ambos fueron muy comprados por los fans de ‘Micky’.

Fue este el momento en que comenzó la amistad de Armando Manzanero con ‘El Sol de México’.

Este disco vendió 7 millones de copias y logró darle a Luis Miguel, el primer disco de oro de Estados Unidos.

El conflicto entre Armando Manzanero y Luis Miguel comenzó cuando, el compositor intentó colaborar con ‘Kiko’ Cibrián para ‘ Segundo Romance’.

Ambos músicos tenían puntos de vista diferentes y Luis Miguel, no se encontraba en su mejor momento para intervenir.

Según lo mostrado en ‘Luis Miguel, la serie’, Armando Manzanero consecutivamente se mostraba molesto con la actitud de este.

Sin embargo, logran, junto con ‘Kiko’ Cibrián, hacer la producción de ‘Segundo Romance’, que serían covers de diferentes géneros al estilo de Luis Miguel.

Por otra parte, se sabe que el compositor también participo en la elaboración de un tercer y cuarto disco para Luis Miguel , ‘Romances’ y ‘Mis Romances’.

Con el tiempo la relación se volvió más estrecha, pues en ocasiones interpretaban canciones juntas en concierto y en programas de televisión.

Después de que Armando Manzanero participara en la producción de cuatro discos con Luis Miguel, este terminó su amistad por motivos de egoísmo del cantante.

En diversas ocasiones, el compositor yucateco aseguró que Luis Miguel era egoísta y no veía hacia las personas que estaban a su alrededor.

En una entrevista hecha por Imagen Televisión, Armando Manzanero declaró lo siguiente, sobre invitar a Luis Miguel a un concierto.

Además, comentó sobre el problema que tuvo Luis Miguel con Alejandro Fernández.

Al cuestionarle sobre lo agradecido que debe estar ‘El Sol de México’ sobre el apoyo de Manzanero, él negó que sea así.

“No, no, yo creo que hay gente que no conoce el agradecimiento, entonces no quiero hablar de él. Pero yo pienso que qué pena”.

Armando Manzanero.